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Сегодня:
Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! Легко и просто.

Прямой эфир 18 ноября на частоте 88.3 FM
Авторы (2):
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Тимур Зарудный, коммерческий писатель, дизайнер, ведущий подкаста «ЛПП» в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» презентовал свою книгу «Легко и просто. Как справляться с задачами к которым страшно подступиться».

Тимур Зарудный, коммерческий писатель, дизайнер, ведущий подкаста «ЛПП»

Тимур Зарудный, коммерческий писатель, дизайнер, ведущий подкаста «ЛПП»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анна Оздровская - директор юридической компании «ЮриКом» и Александр Пертулесов - заместитель директора юридической компании «ЮриКом» рассказали о браках, разводах, семейных спорах, разделах имущества в период пандемии Covid-19.

Анна Оздровская, директор юридической компании «ЮриКом»

Анна Оздровская, директор юридической компании «ЮриКом»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Пертулесов - заместитель директора юридической компании «ЮриКом»

Александр Пертулесов - заместитель директора юридической компании «ЮриКом»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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