Это Хабаровск! Легко и просто.

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Фото: Сергей ПЯТКОВ
Тимур Зарудный, коммерческий писатель, дизайнер, ведущий подкаста «ЛПП» в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» презентовал свою книгу «Легко и просто. Как справляться с задачами к которым страшно подступиться».
Тимур Зарудный, коммерческий писатель, дизайнер, ведущий подкаста «ЛПП»
Фото: Сергей ПЯТКОВ
Анна Оздровская - директор юридической компании «ЮриКом» и Александр Пертулесов - заместитель директора юридической компании «ЮриКом» рассказали о браках, разводах, семейных спорах, разделах имущества в период пандемии Covid-19.
Анна Оздровская, директор юридической компании «ЮриКом»
Фото: Сергей ПЯТКОВ
Александр Пертулесов - заместитель директора юридической компании «ЮриКом»
Фото: Сергей ПЯТКОВ