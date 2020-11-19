Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 19 ноября 2020 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 19 ноября, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 20761. Из них вылечились 13361 человек, скончались 148. За последние сутки в регионе выявили 276 новых случаев заболевания. До данным на вечер 18 ноября, получают лечение 7252 человека, из них в стационаре 2721, амбулаторно 4540. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 18 ноября, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 248, в Вяземском районе - девять, в Советско-Гаванском районе - восемь, в Охотском районе - шесть, в районе имени Лазо - два, в Ванинском районе - два, в Амурском районе - один, в Комсомольске-на-Амуре - один, в Верхнебуреинском районе - один, в Нанайском районе - один.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.