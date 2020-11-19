Жители Верхнебуреинского района рассказали о проблемах Михаилу Дегтяреву Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Верхнебуреинского района рассказали о проблемах Михаилу Дегтяреву. Глава региона посетил муниципалитет с рабочим визитом. Он посетил учреждения образования, здравоохранения и культуры, пообщался с населением и, так сказать, из первых уст узнал, какие проблемы беспокоят здешних жителей.

На встречу с Михаилом Дегтяревым пришли местные депутаты, главы поселений, руководители предприятий и организаций муниципалитета. Подходили к главе региона и местные жители. Беседы проходили как на улице, так и во время посещения школ и больниц - люди рассказывали, на что властям стоит обратить внимание в первую очередь.

В основном жалобы были на недоработки в сфере ЖКХ и на содержание дорог, работу медиков. Кроме того, граждан беспокоит плохое качество мобильной связи и подключения к интернету в некоторых населенных пунктах района.

- Руководитель компании «Профиль А» пожаловался, что краевые структуры, на которых лежит организация соответствующих конкурсов и определение подрядчиков на обслуживание дорог, заключают краткосрочные контракты на месяц - два. На что Михаил Дегтярев сказал, что целесообразно было бы контрактоваться минимум на год, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Другой момент - люди регулярно обращаются к руководителю края и в соцсетях с жалобой на отсутствие автобусного сообщения между поселком Новый Ургал и райцентром. Внимание на этой проблеме акцентировал руководитель обанкротившегося предприятия, занимавшегося пассажирскими перевозками. К слову, в Чегдомын ездят и старшеклассники, и живущие в Новом Ургале работники чегдомынских организаций. В ответ на эту информацию Михаил Дегтярев поручил главе Верхнебуреинского района ускорить решение вопроса. По информации муниципальных властей, ресурсы для этого уже нашли, осталось определиться с расписанием рейсового автобуса.

В рамках рабочего визита Михаил Дегтярев посетил железнодорожный лицей в Новом Ургале и горно-технологический техникум в Чегдомыне. В учебных заведениях глава региона поговорил с будущими выпускниками школы и студентами, узнал от них, какие специальности они хотели бы освоить. Учащиеся рассказали, что рассчитывают остаться в Хабаровском крае и надеются, что здесь создадут необходимые условия и в плане профессионального роста и заработка, и в плане условий быта и организации досуга.

- У нас очень хорошие дети. Открытые, стремящиеся к знаниям. Побеждают в научных олимпиадах и добиваются успеха в спорте. С ними связаны перспективы развития региона, и наша обязанность - обеспечить им уровень жизни, при котором ни они, ни их родители не будут думать о том, чтобы уехать с Дальнего Востока, - подчеркнул Михаил Дегтярев.