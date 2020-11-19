В Хабаровском крае предприниматель, попавшийся на мошенничестве с красной икрой и пытавшийся откупиться от полицейского пошел под суд Фото: Артем КИЛЬКИН

Преступление, связанное с незаконным выловом красной рыбы, всплыло на поверхность во время осенней путины прошлого года. Тогда, как удалось установить следователям, чересчур предприимчивый мужчина, занимавший должность технического директора рыбодобывающей компании, дал указание своим бригадам ловить рыбы больше, чем было положено по полученным квотам.

Превышение составило больше 18 тонн. По мнению специалистов, занимавшихся расследованием дела, тем самым мужчина нанес государству ущерб, превышающий 79 миллионов рублей. Мало того, когда о намеренном превышении квоты стало известно полиции, технический директор попытался дать взятку.

- По версии следствия, 21 сентября 2019 года обвиняемый предложил взятку сотруднику полиции, участвующему в проведении оперативно-профилактического мероприятия «Путина-осень 2019», за непринятие мер по выявлению и пресечению фактов незаконного вылова рыб лососевых видов в Ульчском районе Хабаровского края, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. - Реализуя преступный умысел, злоумышленник передал сотруднику контейнеры с икрой рыб лососевых видов общим весом 26,5 килограмма.

Еще на этапе переговоров сотрудник полиции сообщил начальству о попытке подкупа, так что сразу же после передачи контейнеров предпринимателя задержали с поличным. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия» и «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с использованием своего служебного положения, причинившая особо крупный ущерб».

Во время расследования преступлений на имущество обвиняемого и рыбодобывающей компании был наложен арест. На прикол встали: сухогрузный теплоход, баржа, 13 маломерных судов и четыре автомобиля. Сейчас следователи завершили работу, собрав необходимую доказательную базу, и передали дело в суд.