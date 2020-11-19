Валидол пригодился: хабаровский «Амур» в овертайме выиграл у «Металлурга» со счетом 2:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

После поражения от омского «Авангарда» хабаровские хоккеисты готовились принять на своем льду еще одну непростую команду–лидер магнитогорский «Металлург». «Магнитка» соперник сложный, способный создавать опасные ситуации буквально из воздуха.

Это последняя домашняя игра «Амура» в этом месяце сразу после встречи «тигры» отправляются на выезд, где проведут еще четыре матча, так что сегодня надо было набирать очки, потерянные на старте сезона. Дома как говорят, и стены помогают, вот только жаль, что в «Платинум-Арене» не было болельщиков.

Валидол пригодился: хабаровский «Амур» в овертайме выиграл у «Металлурга» со счетом 2:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Как отмечают сами хоккеисты полные трибуны гонят вперед и заставляют «вытаскивать» даже самые провальные матчи. Но что есть, то есть. К сожалению, сейчас все спортивные состязания в закрытых помещениях проводятся без зрителей – вторая волна коронавируса атакует регион и такое решение принято прежде всего для безопасности как игроков, так и любителей хоккея.

Первый период обе команды начали очень активно, задачу, которую ставил перед своей командой главный тренер «Металлурга» - не пропустить от «Амура» в первой половине двадцатиминутки гости с треском провалили – уже на 4 минуте отличился Гинек Зогорна сумевший вывести хабаровскую команду вперед.

Валидол пригодился: хабаровский «Амур» в овертайме выиграл у «Металлурга» со счетом 2:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Второй период, традиционно для «Амура», выдался очень тяжелым. В самом начале «Магнитка» смогла сравнять счет – шайба в ворота Марека Лангхамера залетела рикошетом от ноги полевого игрока. Марек среагировать не смог, хотя пытался выбить игровой снаряд ногой.

- Я думаю мы во втором периоде неправильно играли, - отметил Дмитрий Лугин, нападающий ХК «Амур». – Дальняя лавка, мы делали плохие смены, вовремя не менялись «Металлург» нас поймал на этом и полностью перехватил инициативу. Наверное, только последние пять минут мы стали играть в свой хоккей и началось что-то получаться. Сейчас выйдем и будем играть в свою игру.

Валидол пригодился: хабаровский «Амур» в овертайме выиграл у «Металлурга» со счетом 2:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Третий период выдался безголевым, хотя и хоккеистам «Металлурга», и игрокам «Амура» отчаянно хотелось забить. Впрочем, гости к концу матча устали и стали допускать ошибки. Одна из них за 36 секунд до конца игрового отрезка, когда Андрей Чибисов за толчок клюшкой получил заслуженные две минуты позволила хабаровчанам начать овертайм в большинстве.

«Тигры» свой шанс не упустили. Уже через минуту после начала овертайма «Амур» сумел организовать плотный натиск на ворота соперника, Гинек Зогорна получил великолепную передачу от своего брата и мастерки бросив над ловушкой оформив дубль и заработав команде победные два очка.

Валидол пригодился: хабаровский «Амур» в овертайме выиграл у «Металлурга» со счетом 2:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

- Я уже даже как-то и забыл, когда у нас была не нервная концовка матчей, - прокомментировал матч Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». – Все матчи очень напряженные – один гол решает все. Сегодня тоже очень непростая игра была, нервная, тяжелая. Мне понравилось, что команда билась до конца. Да, были ошибки, был брак, но тем не менее желание победить присутствовало от начала до последней секунды.

Это была последняя в этом месяце домашняя игра «Амура». Хабаровская команда отправляется в Санкт-Петербург, где уже в воскресенье сыграет с очень опасным соперником - питерским СКА.

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