Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 20 ноября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 20 ноября, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 21046. Из них вылечились 13923 человека, скончались 149. За последние сутки в регионе выявили 285 новых случаев заболевания. До данным на вечер 19 ноября, получают лечение 6974 человека, из них в стационаре 2677, амбулаторно 4497. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 19 ноября, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 173, в Тугуро-Чумиканском районе - 24, в Верхнебуреинском районе - 29, в Комсомольске-на-Амуре - 29, в Вяземском районе - 18, в Хабаровском районе - три, в Амурском районе - один, в Охотском районе - один, в Ванинском районе - три, в Бикинском районе - два, в Нанайском районе - два.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.