Сидите дома до конца года: пенсионеров старше 65 лет отправят на обязательную самоизоляцию в Хабаровском крае

Режим самоизоляции предполагает, что пенсионеры должны оставаться дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае вводится обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Мера связана с растущей заболеваемостью COVID-19 - в среднем в сутки коронавирус находят у 200 человек. Ограничения вступают в силу с 23 ноября.

Режим самоизоляции предполагает, что пенсионеры должны оставаться дома. В больницы и поликлиники пенсионеры должны ходить по необходимости. Про магазины желательно забыть - на помощь готовы придти волонтеры.

- Со следующей недели мы вводим режим самоизоляции в Хабаровском крае. Он коснется граждан старше 65 лет, но, при этом не будет распространяться на медицинских работников, которые сейчас крайне важны для функционирования больниц и поликлиник, и на руководителей компаний и организаций всех форм собственности, - сказал Евгений Никонов, и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Работающие пенсионеры смогут уйти на больничный и оформить его дистанционно. Продолжительность - полмесяца. Всего двухнедельных периодов самоизоляции будет три, продлятся они до конца 2020 года.

- Страхователь заполняет реестр, документ приходит в медицинскую организацию, на основании полученных реестров выдается электронный больничный лист. Фонд социального страхования в течение пяти-семи дней обрабатывает данные и идет оплата больничного. Пациенты могут все начисления и выплаты контролировать через личный кабинет, - сообщил Андрей Деркач, глава Хабаровского краевого фонда социального страхования.

Не попадают под оформление больничного листа те люди, которые уже работают удаленно или находятся в отпуске, добавили в пресс-службе правительства Хабаровского края.