Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 21 ноября 2020 года

За минувшие сутки в Хабаровском крае зарегистрировано 298 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в краевом минздраве. Один человек умер, выздоровел 301.

Сейчас в крае развернуто 3227 коек для больных коронавирусной инфекцией. Из них свободны 496 коек. Всего на лечении 6970 человек, амбулаторно лечатся 4239, в стационарах размещен 2731 пациент. Из лежащих в госпиталях 25 – тяжелых пациентов, из них 24 на аппаратах ИВЛ.

Нарастающим итогом в крае зафиксировано 21 344 случаев заболевания COVID-19. В общей сложности выздоровели 14 224 человека.

Из-за сложной обстановки граждан старше 65 лет отправили на самоизоляцию до конца года. Исключение – медработники, учителя и воспитатели, поскольку в этих сферах есть определенная напряженность с кадрами. Лицам с хроническими заболеваниями, беременным и иным группам риска необходимо соблюдать все правила санитарно-гигиенической безопасности. И всем нам стоит носить маски в местах массового скопления людей, стараться соблюдать социальную дистанцию и мыть руки так часто, как это возможно.

Родителям напомним: если у вашего ребенка поднялась температура, не надо сбивать ее жаропонижающими и отправлять его в школу или детсад. В этом случае вы ставите под угрозу не только здоровье своего ребенка, но и других детей и взрослых, которые будут с ним контактировать. Впрочем, это касается всех: повышенная температура, затрудненное дыхание и другие признаки болезни - повод остаться дома и вызвать врача.