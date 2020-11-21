Инфляция в Хабаровском крае в октябре 2020 года: овощи дорожают, а санатории – дешевеют

Стоимость многих товаров зависит от сезона, как, например, овощей Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В Хабаровском крае в октябре годовая инфляция, по данным Центробанка, выросла во всех сегментах рынка и в целом составила 4,3% против 3,7% в сентябре. Главные причины – ослабление рубля и ухудшение эпидситуации. Сдерживающим фактором стала слабая динамика спроса (см. инфографику ниже).

Ослабление рубля наиболее заметно проявилось в сегменте «непродовольственные товары». Так, темп роста цен на легковые автомобили, парфюмерию и косметику, а также электротовары ускорился. Поднялись из возросшего спроса цены на медицинские товары и лекарства.

Из-за коронавируса осложнились поставки из Китая. На границе введены противоэпидемические ограничения, которые привели к перебоям в поставках. Как следствие имеет рост цен на плодоовощную продукцию. Подсолнечное масло выросло в цене из-за неурожая – в южных регионах страны, где расположены плантации подсолнухов, стояла засушливая погода. Посевные площади под сахарную свеклу в этом году сократились, рынок ответил ростом цен на сахар. Как отмечают эксперты, до этого стоимость сладости снижалась из-за избыточного предложения.

В сфере услуг темп роста цен ускорился, эксперты считают, это следствие эффекта низкой базы прошлого года. Тогда правительство Хабаровского края приостановило действие региональных нормативных актов по регулированию расчетов оплаты за коммунальные услуги, что привело к снижению тарифов на горячее водоснабжение.

Стоимость санаторно-курортного лечения подорожала незначительно – потребительский спрос упал. Также из-за слабого интереса со стороны потребителей замедлился рост стоимости проезда на железнодорожном транспорте.