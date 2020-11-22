Ильяс Хандаев, наставник хабаровского «СКА-Нефтяника» прокомментировал матч с «Водником». Фото: ХК «Водник»

Накануне в Архангельске «СКА-Нефтяник» провел свой первый выездной матч в Чемпионате России по хоккею с мячом среди команд суперлиги. Местный «Водник» большую часть игрового времени владел инициативой и в конце второго тайма, за пять мнут до окончания игрового времени даже сумел выйти вперед, поставив хабаровчан в условия жесткого цейтнота.

К чести армейцев, буквально на последних минутах матча «красно-черные» сумели сравнять счет и уйти от казалось бы неизбежного поражения огорчив болельщиков «желто-зеленых» переживавших за любимую команду за оградой стадиона (поскольку в Архангельской области действуют ограничительные меры по COVID-19, встреча проходила без зрителей на трибунах).

Стоит отметить, что впервые с начала чемпионата армейцы попали в не самые комфортные условия, в которых проходила игра. В Архангельске до сих пор играют на открытом льду, а погода на севере осенью весьма переменчива. В частности, накануне матча в городе прошел дождь, что не могло не отразиться на качестве льда.

Организаторы опасались, что матч придётся перенести, но технические службы стадиона смогли привести поле в порядок, хотя качество покрытия оставляло желать лучшего. И если «Воднику» не привыкать к суровым условиям севера, то «СКА-Нефтяник» вот уже 9 месяцев не выходил на открытый лед.

- Я думаю, что для нас самое сложное было в этой игре - адаптироваться к погодным условиям и открытому льду, - отметил Ильяс Хандаев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». – Мы давно не играли и это была главная причина нашего физического состояния. Не стоит сбрасывать со счетов все-таки болезнь. И я вижу, что ребята молодцы, старались. Они выжимали из себя все, но сил не всегда хватало. Что касается игры – она ровная. Мы могли как проиграть, так и выиграть.

Наставник «Водника» - Николай Ярович, с коллегой согласился. По его словам, концовка матча была очень интересной и проиграть, и выиграть действительно могла любая из команд. Так же Ярович отметил, что «желто-зеленые» так же на улице не тренировались и адаптироваться к сегодняшнему льду было сложно. Кроме того, основной состав «Водника» почти две недели провел на карантине и играть было очень тяжело.

- Игра получилась вязкая, тяжелая – результат закономерен, - подчеркнул Николай Ярович, главный тренер ХК «Водник». – Опасался, что будет хуже.

Пока хабаровская команда идет без поражений следующий матч «красно-черные» проведут так же на выезде с нижегородским «Стартом» уже во вторник 24 ноября.

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