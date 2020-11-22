Михаил Дегтярев проверил как работают ФАПы в Хабаровском крае и встретился с «Земским доктором» Фото: Правительство Хабаровского края

В очередной поездке по отдаленным районам Хабаровского края Михаил Дегтярев проверил как работают районные больницы, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории. Инспекции подверглись медицинские учреждения, расположенные по БАМовской ветке.

В Хабаровском крае ка это ни странно есть не только большие города такие как Хабаровск, Комсомольск, Николаевск, но поселки, от которых да ближайшего райцентра добираться довольно далеко. А если нужна консультация медика, а до ближайшей районной больницы несколько часов езды?

Один из способов обеспечить местных жителей качественной медицинской помощью – фельдшерско-акушерские пункты. Их в регионе достаточно, но есть проблема – обеспеченье грамотным персоналом. Не все врачи готовы ехать в глубинку, но есть исключения.

Так, например в поселке Амгунь, отстоящего на 250 километров от райцентра – поселка Солнечный есть собственный ФАП, в котором работает фельдшер Наталья Самойлова, приехавшая сюда из Забайкальского края по программе «Земский доктор».

- Кроме миллиона, который выплачивается по программе, мне еще отдельно дали материальную помощь от администрации Солнечного района, чтобы обустроиться, - рассказала Наталья Самойлова.

Живет Наталья в здании ФАПа в служебной квартире – на работу идти не далеко. Руководство оплатило обучение ей обучение по направлению «Фармация», так что теперь в поселке есть и своя аптека. На попечении фельдшера 328 взрослых и 73 ребенка.

- Есть фельдшерско-акушерские пункты, но не везде есть персонал. В поселке Амгунь проблему решили совместно – главврач районной больницы обеспечил ремонт ФАПа, а местные жители, пользуясь родственными связями и знакомствами по всей стране, нашли фельдшера. Это правильно, когда люди не только жалуются, а помогают решать проблемы, касающиеся всех. Огромная им за это благодарность! - отметил Михаил Дегтярев. – И, конечно, мы благодарим медработника, которая приехала сюда и следит за здоровьем сельчан.

Для справки: фельдшеры получили право на выплату в размере миллиона рублей наравне с обладателями врачебных дипломов с 2018 года. До этого им выплачивали сумму в два раза меньше – 500 тысяч рублей. По условиям программы медик должен отработать в сельской местности не менее пяти лет.