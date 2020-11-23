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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 23 ноября 2020 года

Число заболевших увеличилось еще на 310 человек
Евгения МОЛОТОВА
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Число заболевших увеличилось еще на 310 человек

Число заболевших увеличилось еще на 310 человек

Фото: Правительство Хабаровского края

По состоянию на утро 23 ноября 2020 года число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа увеличилось на 310 человек и составило 21 961.

По сообщению краевого министерства здравоохранения, в настоящее время на лечении находятся 7193 человека. В том числе 2776 лечатся в стационарах, 4417 - амбулаторно. Для лечения больных COVID-19 развернуто 3227 коек. Свободно около 450. На лечении находятся 29 тяжелых пациентов, 27 человек подключено к аппаратам ИВЛ.

Большинство заболевших за последние сутки относятся к возрастной категории от 18 до 65 лет.

Подавляющее большинство случаев выявлено в краевой столице - 211 человек, 40 пациентов с COVID-19 выявлено на территории Амурского района, 22 заболевших - жители Комсомольска-на-Амуре. В Верхнебуреинском районе - три человека. По два заболевших в Николаевском, Комсомольском, Нанайском, Хабаровском районах, 11 в районе имени Лазо.

Напомним, с 23 ноября на территории региона введен режим самоизоляции для пожилых людей.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Хабаровском крае 2020: последние новости

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