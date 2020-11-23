«Соседям надо помогать»: Михаил Дегтярев поручил отправить в Приморье три передвижные электростанции

Хабаровский край пришел на помощь соседям и отправил три передвижные электростанции. Фото: Правительство Хабаровского края

К Приморскому краю приковано внимание всей страны. В ночь на 19 ноября на край обрушился небывалый циклон с ледяным дождем и сильным ветром, который привел к катастрофическим последствиям. Из-за непогоды в регионе отключилось электричество, водоснабжение и отопление. Хабаровский край пришел на помощь соседям и отправил три передвижные электростанции.

- Дизель-генераторы мощностью 100, 120 и 200 киловатт были выделены из резервного фонда правительства Хабаровского края. Уже сегодня, 23 ноября, электростанции доставят во Владивосток и направят в те районы, где после циклона еще не восстановлено энергоснабжение, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

В Приморье введен режим ЧС регионального уровня. Всего пострадало более 180 тысяч человек и 73 населенных пункта. Из-за циклона перекрыли мосты, Русский остров оказался отрезанным от материка. Без отопления осталось больше 600 домов. Только во Владивостоке зафиксировали 205 повреждений на электросетях, повалено более 4,5 тысячи деревьев.

Восстанавливают электроснабжение 120 бригад энергетиков, в которые входят 407 человек и 183 единицы техники. Помогают специалисты из Хабаровского края, ЕАО и Амурской области. Круглые сутки техника убирает и чистит дороги. Для проведения работ по распиловке деревьев и помощи бригадам энергетиков задействовано 175 человек, 31 единица техники местных пожарно- спасательных гарнизонов.

Всего в ликвидации последствии чрезвычайной ситуации участвует 1013 человек 446 единицы техники.