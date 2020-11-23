Перспективы развития малых форм сельского хозяйства обсудили на общественном совете при Законодательной думе Хабаровского края

Председатель Законодательной думы края Ирина Зикунова подняла вопрос о том, каков процент продукции фермеров на рынках региона. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

О текущей ситуации в данной сфере докладывал Андрей Романченко, заместитель министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации.

В своем докладе Андрей Валерьевич уделил особое внимание реализации на территории региона государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы». По его словам, реализация этой программы, а также регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» уже приносят свои плоды и предполагают дальнейшую перспективу развития данного сектора региональной экономики.

- Планируется, что к 2024 году количество предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сельскохозяйственном секторе экономики, составит 790 человек, - отметил Андрей Романченко. - По состоянию на 1 января текущего года в крае зарегистрированы 493 крестьянских (фермерских) хозяйств, 47 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, более 84 тысяч семей, ведущих личное подсобное хозяйство.

По словам Андрея Романченко, в настоящее время поддержку от краевых властей в виде грантов получают около 70% сельскохозяйственных кооперативов и фермерских хозяйств, а общий объем поддержки составил 880 миллионов рублей. Максимальная сумма грантов на поддержку семейных животноводческих ферм составляет 30 миллионов рублей.

Председатель постоянного комитета думы по бюджету, налогам и экономическому развитию Кирилл Цмакалов обратился к Андрею Романченко с вопросом о том, какие экономические последствия ожидают регион после эпидемии африканской чумы свиней, разразившейся этим летом и унесшей поголовье в целом ряде районов края.

- В Хабаровский край африканская чума свиней была принесена с территории Китая дикими животными, - ответил Андрей Романченко. - Действительно, в некоторых крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье свиней было полностью уничтожено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Однако краевыми властями фермерам были выплачены компенсации. Ущерб для края нельзя назвать значительным.

Председатель Законодательной думы края Ирина Зикунова подняла вопрос о том, каков процент продукции фермеров на рынках региона.

- Самое важное - это не затраты, а результат, - подчеркнула она. - И здесь возникает закономерный вопрос, какую долю занимает фермерская продукция на рынке? Сколько продукции выпускают фермеры? Узнаваема ли она?

Отвечая на вопрос Ирины Валериевны, Андрей Романченко подчеркнул, что в настоящее время ведется работа по выделению в крупных торговых точках обособленных мест, в которых будет выставлена на продажу исключительно продукция местных производителей. Это должно привлечь к ней внимание покупателя и способствовать повышению узнаваемости брендов местных фермеров.

Подводя итог встрече, члены общественного совета отметили значительный вклад малых форм хозяйствования в развитие сельского хозяйства региона, увеличение объемов производства сельхозпродукции и повышения уровня жизни населения. Министерству сельского хозяйства, торговли и пищевой промышленности рекомендовано продолжать работу по развитию малых форм хозяйствования в крае.