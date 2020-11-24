Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 24 ноября 2020 года Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По данным на утро 24 ноября, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 22272. Из них вылечились 14713 человек, скончались 153. За последние сутки в регионе выявили 311 новых случаев заболевания. До данным на вечер 23 ноября, получают лечение 7406 человек, из них в стационаре 2814, амбулаторно 4592. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 23 ноября, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 199, в Ульчском районе - 16, в Хабаровском районе - девять, в Амурском районе - 12, в Комсомольске-на-Амуре - 14, в Верхнебуреинском районе - 21, в Бикинском районе - восемь, в Нанайском районе - 22, в Ванинском районе - три, в Вяземском районе - семь.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.