В истории с губернаторской охраной важно итоговое решение Дегтярева об отмене закупки - эксперт Фото: Правительство Хабаровского края

Много шума в медиапространстве наделала история с объявленным тендером на охрану Михаила Дегтярева. Если вкратце - комитет госзаказа правительства региона 12 ноября объявил открытый конкурс в электронном форме на оказание охранных услуг. Охранять должны были высшее должностное лицо Хабаровского края. Сумма тендера - более 33 миллионов рублей.

К чести самого Михаила Дегтярева - как только он узнал о конкурсе, тут же дал поручение его отменить. По словам руководителя региона, сейчас не тот период для того, чтобы тратить деньги на абсолютно ненужные меры.

- Четыре дня был в командировке в Москве. Сразу после этого поехал по поселкам Байкало-Амурской магистрали. Встретился с тремя тысячами граждан, посетил амбулатории, ФАПы, школы. За это время был объявлен конкурс на мою охрану на 33 миллиона рублей. Семь охранников меня, по-вашему, должны охранять. Вообще, это нормально? Кто этим занимается в аппарате? - возмутился Михаил Дегтярев во время ВКС-заседания краевого кабмина.

Это при том, что сам Дегтярев показывает себя открытым и достаточно искренним руководителем. Скоро, наверное, не останется отдаленных районов, где бы не побывал врио губернатора. Не особо доверяя отчетам чиновников, он предпочитает знакомиться с обстановкой на местах, в каждом отдаленном городке или поселке обязательно встречаясь с местным населением.

Кто-то подсчитал, что за время своей работы в Хабаровском крае он пожал сорок тысяч рук, не уклоняясь от общения с людьми. Поэтому наем дополнительной охраны выглядит абсурдным. Есть предположение, что это может быть попыткой местных чиновников, недовольных переменами и нормализацией социально-экономической обстановки, дискредитировать Дегтярева. Эдакий своеобразный саботаж, подрывающий престиж руководителя. Так ли это - мы решили узнать у эксперта-политолога.

- Если и был саботаж, то я не удивлен, - отмечает Павел Наливайко, политолог. - Это явление сейчас периодически наблюдается в правительстве Хабаровского края, и это вполне логично. Так происходит всегда, когда идет неожиданный слом команд, обновление их. Аналогичную ситуацию мы наблюдали и в Иркутской области, когда команда Левченко пыталась до последнего держать свои позиции, и скорее всего аналогичная ситуация может происходить и в Хабаровском крае сейчас. Впрочем, не думаю, что имел место именно саботаж. Но тут надо понимать, что комитет госзакупок работает, как правило, автономно, и зачастую закупки переходят из года в год без подписи руководителя края. Я полагаю, что такую же закупку в свое время проводили и в прошлом руководстве, но только в этом году на нее обратили внимание.

Политолог считает, что для жителей региона не так важно, в чем была причина появления подобного тендера. Намного важнее итог.

- Самое главное, что глава региона не спустил эту тему на тормозах, - подчеркнул Павел Наливайко. - А в тот же день, как узнал, все объяснил и разрешил ситуацию.

Сразу же после того, как о скандальной закупке узнал Дегтярев, она была отменена, и соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.