Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 25 ноября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 25 ноября, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 22587. Из них вылечились 15034 человека, скончались 154. За последние сутки в регионе выявили 315 новых случаев заболевания. До данным на вечер 24 ноября, получают лечение 7399 человек, из них в стационаре 2780, амбулаторно 4619. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 24 ноября, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 208, в Хабаровском районе - девять, в районе имени Лазо - 19, в Бикинском районе - семь, в Комсомольске-на-Амуре - 33, в Верхнебуреинском районе - 36, в Нанайском районе - один, в Николаевском районе - один, в Ульчском районе - один.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.