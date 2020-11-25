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Радио «Комсомольская Правда»

В коридорах власти. Виталий Морозов

Прямой эфир 25 ноября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
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Фото: Сергей ПЯТКОВ

В гостях на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывал Виталий Евгеньевич Морозов, депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №29, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, член комитетов по по Бюджету, финансам и экономическому развитию и Местному самоуправлению.

Виталий Морозов, депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №29, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, член комитетов по по Бюджету, финансам и экономическому развитию и Местному самоуправлению

Виталий Морозов, депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №29, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, член комитетов по по Бюджету, финансам и экономическому развитию и Местному самоуправлению

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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