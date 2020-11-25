Бесплатная вакцинация от гриппа в Хабаровске 2020: прививки делают и в стоматологиях города Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Хабаровском крае продолжается вакцинация от гриппа 2020 продолжается. Она продлится до 30 ноября включительно. На сегодняшний день в краевой столице сделать укол можно не только в поликлинике по месту жительства, но и в стоматологиях. Расширить список лечебных учреждений решили, чтобы развести потоки пациентов.

С 24 ноября пациентов, желающих сделать прививку, будут принимать:

- в КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №19», адрес: переулок Забайкальский, 4. Режим работы процедурного кабинета: с 8:00 до 20:00;

- в КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника «Регион», адрес: улица Калинина, 122. Режим работы процедурного кабинета: с 9:00 до 16:00. Перерыв: 12:00 -13:00;

- в КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №25», адрес: улица Большая, 6. Режим работы процедурного кабинета с 8:00 до 20:00;

- в КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №18», адрес: улица Рокоссовского, 18а. Режим работы процедурного кабинета: с 9:00 до 17:00;

- в КГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №22», адрес: улица Краснореченская,117а. Режим работы процедурного кабинета: с 9:00 до 16:30;

- в стоматологической клинике КГБОУ ДПО ИПКСЗ «Стомадент-ДВ», адрес: улица Тихоокеанская, 171в. Режим работы: понедельник-пятница с 8:00 до 16:00, суббота и воскресенье с 9:00 до 15:00.

Обращаем вниманием, что при себе нужно иметь паспорт.

Поставить прививку можно, если отсутствуют явные признаки ОРВИ. Также вакцинацию смогут пройти люди, которые не болели вирусными заболеваниями в течение последнего месяца.

Ранее сообщалось, что в Хабаровский край доставили 120 тысяч доз вакцины от гриппа. Ее привезли из Москвы. Как сообщили в региональном минздраве, транспортировку выполнили при рекомендованных температурных условиях 2-8 градусов. На время перевозки препарат не замораживали.

К слову, с начала осени в крае уже привились от гриппа более 550 тысяч человек.