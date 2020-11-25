В мэрии Хабаровска снова анонсировали большое расселение бараков Фото: Ольга КИВА

В мэрии Хабаровска снова анонсировали большое расселение бараков. Напомним, в последний раз такие радостные вести владельцы ветхого жилья получали в 2003 году. Вырезки из газеты «Комсомольская правда» с публикациями об этом люди бережно хранят долгие годы. С тех пор прошло 17 лет, но бараки по-прежнему стоят на прежних местах, некоторые из них рушатся на глазах жильцов.

ПЛАНЫ ПО РАССЕЛЕНИЮ

В ноябре 2020 года в администрации города вновь поделились планами по расселению. Так, до 2025 года собираются переселить в новые квартиры 669 семей, то есть 1100 человек. К слову, в 2019 году жилье получили 66 семей. В текущем и предстоящем годах новоселье должны отпраздновать еще 85 семейств.

Расселения жильцы бараков ждут с 2003 года Фото: Ольга КИВА

- Среди будущих новоселов жители аварийных деревянных домов №№ 7 по улице Серова, 9 по улице Данчука, 8в по Радищева, 8 по Калараша, 32 по Карельской, 85 по проспекту 60-летия Октября, 43а по Истомина и ряда других. Сейчас специалисты мэрии занимаются покупкой 46 квартир. При этом 34 из них муниципалитет готов срочно приобрести прямо сейчас. Для этого уже разместили аукционные заявки на электронной площадке «Росэлторга», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В первую очередь планируют приобрести однокомнатные квартиры площадью не менее 30 квадратных метров. Для них начальную максимальную стоимость определили в 2,7 миллиона рублей. Также нужны двухкомнатные квартиры площадью не менее 44 квадратных метров. Их начальную максимальную стоимость определил в 3,4 миллиона рублей. Квартиры должны находиться на территории города. Требования, предъявляемые к покупаемому жилью – наличие ремонта и исправной сантехники и прочего оборудования.

Собственников квартир приглашают поучаствовать в аукционах. Сейчас процедуру проводят проще, чем это было раньше. Размер ставки обеспечения контракта снизили до 0,5 процентов. После заключения договора деньги, внесенные продавцом в качестве обеспечения сделки, возвращают.

ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТОВ

Чтобы участвовать в аукционе, у собственника должна быть цифровая подпись и регистрация на портале «Госуслуги». Собственников, желающих готовы продать мэрии свои «квадраты», готовы проконсультировать специалисты. Пожалуйста, позвоните по телефонам 41-99-75, 41-98-57 и 41-98-65 или обратитесь за помощью в жилищные отделы комитетов по управлению районами города:

- В Железнодорожном районе по телефонам 40-88-22 и 40-88-29;

- в Центральном районе по телефонам 40-89-50 и 40-89-51;

- в Индустриальном районе по телефонам 40-90-04 и 40-90-23;

- в Краснофлотском и Кировском районах – 33-13-98, 73-08-58, 41-99-75, 41-98-57 и 41-98-65.