17 городских депутатов от ЛДПР после встречи с Михаилом Дегтяревым передумали покидать партию Фото: Правительство Хабаровского края

Политический кризис в городской думе грянул как гром среди ясного неба. Сразу семнадцать хабаровских парламентариев положили заявления о выходе из Либерально-демократической партии на стол. Причем первым на выход стал Михаил Сидоров, председатель хабаровской городской думы.

На закономерный вопрос: «Что же произошло?» последовал ответ: «Мы не согласны с решениями регионального отделения». По мнению депутатов, сейчас они стали полностью подконтрольны мэру Хабаровска и администрации, а те требуют от них непопулярных в среде избирателей решений. Единственный выход, как тогда виделось парламентариям, - покинуть партию.

Казалось бы, все - доминированию ЛДПР в региональных органах власти приходит конец, но в дело вмешался Михаил Дегтярев, которому после разговора с депутатами удалось снизить накал страстей и предотвратить назревающий политический кризис.

- Вчера и сегодня у нас прошли встречи с Михаилом Дегтяревым. На них мы обсудили имеющиеся разногласия между рядом депутатов, а также разногласия с региональным отделением. Удалось найти общий язык, а также определить стратегию дальнейшего развития и взаимодействия, - подчеркнул Михаил Сидоров, председатель думы Хабаровска. - Мы считаем, что депутаты муниципального парламента более качественно и плодотворно будут осуществлять свою деятельность, находясь в партии ЛДПР. Все решения, как ранее, так и сейчас мы принимаем коллегиально. Это решение не стало исключением.

Как отметил председатель гордумы после встречи с главной региона: в любом коллективе могут быть разногласия, но сейчас главное найти возможность самостоятельно их решить. Естественно, проблемы существуют, и некоторые из достаточно серьезные. И тем не менее, уверен Михаил Сидоров, все они будут разрешены, причем при помощи ЛДПР.

По мнению политологов, скорее всего решение выйти из партии было скоропалительным и очень эмоциональным. По-человечески это понять можно. Видимо, депутаты не видели другого выхода. К тому же не исключено, что это был своеобразный сигнал о необходимости диалога с региональным руководством партии. К счастью, этот сигнал услышали. Михаил Дегтярев не стал замалчивать проблемы, а вышел на прямой разговор с парламентариями. Очень хорошо, что представители партии вняли голосу разума и отменили продиктованное эмоциями решение.

Стоит отметить, что в этой ситуации Дегтярев показал себя опытным политиком, который готов слышать сигналы с мест. И это выгодно отличает его от глав других регионов и предшественников, коммуникация которых с местными депутатами и рядовыми партийцами выстраивалась исключительно в императивном ключе и не предполагала попыток балансировать интересы разных элитных групп.