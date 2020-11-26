Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 26 ноября 2020 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 26 ноября, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 22905. Из них вылечились 15284 человека, скончались 156. За последние сутки в регионе выявили 318 новых случаев заболевания. До данным на вечер 25 ноября, получают лечение 7465 человек, из них в стационаре 2768, амбулаторно 4697. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 24 ноября, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 208, в Хабаровском районе - девять, в районе имени Лазо - 19, в Бикинском районе - семь, в Комсомольске-на-Амуре - 33, в Верхнебуреинском районе - 36, в Нанайском районе - один, в Николаевском районе - один, в Ульчском районе - один.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.