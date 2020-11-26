Погорел на дамбе: в международный розыск объявлен экс-глава службы заказчика минстроя Хабаровского края

Следствие считает, что бывший глава службы заказчика может находиться за границей. Фото: институт Генплана Москвы

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего начальника службы заказчика министерства строительства Хабаровского края. 48-летнего Павла Поляка заочно обвиняют в превышении должностных полномочий и халатности. Речь идет о хабаровской дамбе и больнице в Комсомольске.

УЩЕРБ БЮДЖЕТУ

По версии следствия, в 2015 году служба заказчика заключила контракт на строительство дамбы, которая должна защищать Южный округ Хабаровска от подтопления. Подрядчик постоянно отставал от графика и имел дебиторскую задолженность. Это не помешало Павлу Поляку в марте 2020 года выплатить компании из регионального бюджета деньги за работу сверх лимита, прописанного в контракте.

Второй эпизод связан с выполнением плана развития Комсомольска-на-Амуре. С 2017 года в городе строили детскую больницу. В июне 2019 года подрядчик возведение остановил. Следствие считает, что Павел Поляк не распорядился законсервировать недостроенный объект. Осадки сделали свое дело - часть здания пришла в негодность. Бюджету края причинен ущерб в особо крупном размере.

ОФИЦИАЛЬНО

Обвинение экс-чиновнику предъявлено заочно по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Халатность». Следствие считает, что бывший глава службы заказчика может находиться за границей.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие располагает данными о том, что злоумышленник находится за пределами Российской Федерации, в связи с чем он объявлен в международный розыск, - прокомментировали в пресс-службе СК РФ.

Расследование продолжается. Максимальное наказание - до четырех лет колонии и штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

ВЫВОД АКТИВОВ ЗА ГРАНИЦУ

Павел Поляк - фигура неоднозначная. Он уже был фигурантом уголовного дела по факту вывода активов за рубеж в 2011 году. Тогда он занимал пост заместителя гендиректора по развитию энергосистемы Тверской области в ООО «Энергострим», затем стал главой ОАО «Тверьэнергосбыт».

Тогда Павла Поляка заподозрили в выводе 119 миллионов рублей «МРСК-Центра» за границу. Его арестовали в одном из ресторанов Москвы с участием спецназа ФСБ. Следствие считало, что Павел Поляк злоупотреблял должностными полномочиями, ему грозило до десяти лет колонии.

Суд отпустил тогда еще гендиректора компании под подписку о невыезде. Затем он сумел избежать и уголовного наказания.

СПРАВКА «КП»

Павел Поляк родился в Москве, окончил Российский химико-технологический университет и Московский государственный авиационный институт. Работал на руководящих должностях в различных коммерческих организациях столицы

В 2004 году возглавил администрацию Нелидовского района Тверской области, а в 2009 году занял пост вице-губернатора Тверской области. В правительстве Павел Поляк занимался вопросами ЖКХ.

В 2011 году стал заместителем гендиректора по развитию энергосистемы Тверской области в ООО «Энергострим». Затем занял пост гендиректора ОАО «Тверьэнергосбыт».