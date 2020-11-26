Новый год в Хабаровске 2020-2021: будут ли корпоративы во время пандемии? Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Хабаровского края активно готовятся к празднованию Нового года. Как именно придется отмечать это торжество, пока до конца не ясно, потому что ситуация с коронавирусом в регионе все еще остается напряженной. В Роспотребнадзоре работодателям советуют отменить любые корпоративные мероприятия и проследить за тем, чтобы их работники избегали участия в других массовых мероприятиях.

На призывы уже откликнулись в Амурской области, где губернатор Василий Орлов заявил, что новогодние корпоративы проводить не будут. Ограничения вводят в Приморском крае. Там заведениям общепита запретили проводить торжественные и корпоративные мероприятия с общей численностью участников более 20 человек. Отказываться от коропоративов настоятельно рекомендуют жителям Якутии.

Хабаровский край пока не вошел в число регионов, где вводят запрет на празднование корпоративов. На сегодняшний день среди предложенных для торжественных мероприятий рок-бар «Гараж», где с 18 по 31 декабря настанет жаркая праздничная пора. В программе: новогодняя байкерская вечеринка-2020, выступления крутейших групп Хабаровского края и Дальнего Востока, шоу Дедов От’МОРОЗ’ков, конкурсы, призы и подарки и много другое. Здесь же можно будут провести и новогоднюю ночь.

Проводить уходящий 2020 год вместе с коллегами можно будет в «Шоколаднице». Здесь мероприятия, по словам организаторов, будут проводить лучшие ведущие города - Алексей Семенцов и Иван Засухин.

С 17 декабря начнутся корпоративы в «Бакинском дворике». Также приглашают жителей города и на базу семейного отдыха «Дельфин». Для корпоративов подойдут здешние уютные домики или банкетный зал. На территории базы есть бесплатный каток. Гостей готовы принять и на базе отдыха «Сосновка». Здесь получится отметить волшебный праздник подальше от городской суеты.