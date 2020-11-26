«Пришлось потуже затянуть пояса и даже продать машину»: история многодетной мамы-ефрейтора из Хабаровского края ко Дню матери

История многодетной мамы-ефрейтора из Хабаровского края ко Дню матери ФОТО: Дениса Безика и Светланы Гуменюк

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Поздравления в этот праздник принимают миллионы женщин по всей стране, особое внимание уделяется многодетным мамам и матерям-одиночкам. В их числе повар столовой летного и инженерно-технического состава 1-й отдельной смешанной авиационной эскадрильи Восточного округа Росгвардии ефрейтор Марина Григорьева. Женщина одна воспитывает троих детей, двое из которых - приемные. Но для нее они все родные.

С самого порога служебной квартиры слышится озорной детский смех младшенькой, четырехлетней Вики, играющей с кошками Дусей и Боней. От их бурных игр по всей комнате разлетаются разноцветные воздушные шары: на днях здесь была детская вечеринка в честь дня рождения ее брата.

В унисон ей бурчит единственный мужчина в семье - второклассник Семен, которому резвящаяся сестренка мешает сосредоточиться на математике: мальчику никак не удается перевести метры в сантиметры. А ведь в домофон уже целых два раза позвонил его школьный друг Петя и позвал гулять.

За старшую в отсутствие мамы 16-летняя Ангелина: проверяя домашнее задание младшего брата и приглядывая за шаловливой сестрой, она успевает еще и вышивать крестиком очередную картину. Как только в замочной скважине поворачивается ключ, все они с радостными криками: «Мама!» несутся к двери.

Несмотря на то, что ефрейтор Марина Григорьева готовит на службе не одну сотню порций блюд для военных летчиков, она тут же принимается за домашний ужин. Этот фронт работы она не доверяет никому даже дома. Все остальные обязанности поделены между Семеном и Ангелиной: без дисциплины с таким большим «войском» никуда.

- Ангелина у нас очень спокойная, но с волевым характером, - начинает рассказ о своих чадах военнослужащая. - Когда я решила усыновить ребенка из детского дома и пришла в 2007 году в одно из таких учреждений, то сразу влюбилась в эту кроткую черноволосую девочку. Ей тогда всего три годика было.

Марина готовит на службе не одну сотню порций блюд для военных летчиков ФОТО: Дениса Безика и Светланы Гуменюк

Материнская любовь, домашнее тепло и уют сделали свое дело: девочка расцветала на глазах, росла любознательной и бойкой, поэтому и пошла не в обычную среднюю школу, а в школу МЧС. Ангелина успевала не только хорошо учиться, но и занималась рукопашным боем, посещала другие кружки и секции. Сейчас она учится в Хабаровском техникуме техносферной безопасности промышленных технологий на оператора диспетчерской службы, а в свободное время посещает цирковую школу, вышивает и помогает маме. Но свою дальнейшую жизнь по окончании учебного заведения Ангелина хочет связать с Росгвардией: девочка мечтает стать кинологом в одном из спецподразделений.

- В детстве она часто бывала со мной в части. Очень дочери нравится форма, да и вообще все, что связано с военной службой: в школе больше всего любила занятия по строевой подготовке, спасательному делу. В 2019 году участвовала со своими однокашниками в Параде Победы в Хабаровске, - с гордостью продолжает многодетная мама.

В 2011 году Марина родила долгожданного ребенка. Сына назвала Семеном. Хотя Ангелине было всего семь лет, она с удовольствием нянчилась с малышом. Дружны брат с сестрой и сейчас, всегда стоят друг за друга горой.

- Приучаю их к самостоятельности с самого детства - мыть посуду, поддерживать порядок. С первого класса Сема ходит в школу один, иначе бы я просто не успевала. С появлением в нашей семье Виктории забот значительно прибавилось, - мама переключается на младшую дочку, которой втайне от мамы брат дал шоколадку. - Прибавление в семействе произошло у нас около трех лет назад. Позвонили из органов опеки и предложили удочерить семимесячную девочку. Ее кровная мать оставила ребенка в роддоме.

Чуткое материнское сердце не позволило Марине остаться в стороне от судьбы малышки: не раздумывая, она забрала ее к себе. Семен и Ангелина сразу прикипели душой к младшей сестренке. Сейчас, когда она подросла, балуют ее купленными на сэкономленные карманные деньги сладостями и игрушками.

- Конечно, пришлось потуже затянуть пояса и даже продать машину. Но это не главное. Это непередаваемое чувство, когда ты видишь, что ребенок, окруженный вниманием и любовью, по-настоящему счастлив, - уверена Марина.

Несмотря на плотный график работы и служебную нагрузку, по вечерам она старается уделить время каждому ребенку: почитать книжку с Викой, проверить домашнее задание у Семена, помочь с вышивкой и поговорить по душам с Ангелиной. Выходные, праздники и отпуска семья проводит в полном составе. Например, этим летом отдыхали на море в Анапе.

Соберутся все вместе за одним столом они и в это воскресенье, чтобы отпраздновать День матери. Кстати, дети уже приготовили маме поздравления и подарки, но пока не стали раскрывать секрет!

Автор: Роман СЛОБОДЯН.