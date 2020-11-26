Легендарный вертолет Ми-1 вернулся в Хабаровск и вскоре вновь займет свое законное место у малого аэропорта Фото: Социальные сети

Пропажу винтокрылой машины хабаровчане заметили еще осенью прошлого года. Для всех стало уже привычным, проезжая здание малого аэропорта, видеть на постаменте вертолет Ми-1 - легенду дальневосточной авиации, и когда легенды не стало, многие удивились - куда пропал?

Первыми забили тревогу ветераны авиакомпании «Восток». Они же выяснили, что вертолет сняли с возвышения и лишили винта, упаковав для транспортировки по приказу руководства авиакомпании «Ютэйр» - нового владельца «Востока». «Малыша» рассчитывали переправить в Тюмень, чтобы поставить в музей авиации.

Вроде бы инициатива достойная - не в руки же частных коллекционеров продать, но, по мнению ветеранов, Ми-1 должен был оставаться в Хабаровске - там, где он работал, помогал геологам и исследователям Дальнего Востока, строителям Байкало-Амурской магистрали.

Ми-1 - машина уникальная - первый серийный и самый маленький вертолет конструкторского бюро Миля. Таких на всю огромную страну было выпущено не больше двух с половиной тысяч штук. Аппарат оказался настолько надежным, что некоторые экземпляры работали вплоть до 80-х годов прошлого столетия.

В Хабаровск такие вертолеты попали в шестидесятых годах. Семь новеньких машин, - рассказывают ветераны, - стали настоящим спасением для малой авиации тех лет. Для этого «небесного трудяги» не было недоступных мест - маленький, надежный, экономичный, с экипажем всего из одного человека Ми-1 быстро завоевал популярность в регионе.

Когда эпоха сменилась, руководство «Востока» с трудом разыскало один экземпляр легенды и поставило его на возвышение перед малым аэропортом. Вертолет настолько органично вписался в пейзаж, что многие думали, что стоит он здесь не пять лет, а как минимум не одно десятилетие.

- Памятник установили, потому что эта машина была в самом начале развития вертолетной авиации на Дальнем Востоке, - рассказывает Виктор Иванишко, вертолетчик, член общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. - И большинство работавших тогда вертолетчиков прошли через Ми-1. Этими машинами выполнено было очень много авиационных работ для развития именно Хабаровского края. Они помогали прокладывать ЛЭП, строили БАМ - какая, как не эта, машина заслужила памятника? Конечно, когда его убрали, все ветераны были очень возмущены.

Переговоры о возврате Ми-1 шли долго, руководство авиакомпании обещало «малыша» вернуть, но ничего не происходило. Было полное ощущение, что кто-то выжидал, думая, что о возврате забудут, и дело можно будет спустить на тормозах.

- Все вопросы с авиакомпанией «Ютэйр» удалось снять после того, как к проблеме подключился Михаил Дегтярев, - рассказали в правительстве Хабаровского края. - Глава региона настаивал, что «Ми -1» - символ развития авиации в крае - должен находиться в Хабаровске. Представители авиакомпании заверили Михаила Дегтярева, что вернут вертолет на прежнее место.

Сейчас легендарная машина вновь готова занять свое место у малого аэропорта. Вертолет обновлен, заново покрашен и приведен в надлежащее состояние. Кстати, для него разработают и новый постамент - в правительстве объявили конкурс, победитель которого получит специальный приз.