Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 27 ноября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 27 ноября, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 23249. Из них вылечились 15662 человека, скончались 156. За последние сутки в регионе выявили 344 новых случая заболевания. До данным на вечер 26 ноября, получают лечение 7431 человек, из них в стационаре 2805, амбулаторно 4626. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 26 ноября, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 259, в Хабаровском районе - 27, в Ванинском районе - девять, в Амурском районе - пять, в Вяземском районе - 33, в Верхнебуреинском районе - девять, в Чумиканском районе - один, в Бикинском районе - один.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.