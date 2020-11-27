Афиша мероприятий в Хабаровске: концерты, экскурсии, кино

На этой неделе нам покажут концерт DJ Snake - незабываемое зрелище в грандиозной киноверсии! (16+). Фото: Скриншот с видеоклипа на YouTube

DJ Snake - за этим псевдонимом скрывается Уильям Сами Этьен Григасин, парень из парижского пригорода, больше похожего на гетто. Выходец из семьи алжирцев рос в зоне военных действий (о которых отлично рассказал Матье Кассовиц в «Ненависти», любимом фильме Снейка); его оружием были баллончики с краской и граффити, подписанные Snake, «Змей» - потому что их автор ловко уходил от полицейских облав. Когда Уильям стал диджеить, все по привычке звали его Snake - «поздно было менять имя», рассказывает Снейк сегодня, находясь на вершине музыкального Олимпа.

Он входит в пятерку самых популярных танцевальных диджеев мира, сотрудничает с крупнейшими звездами, среди которых Леди Гага, Джастин Бибер, Селена Гомес, Лил Джон. Его видео собирают более 20 миллиардов просмотров на YouTube, а у трех его треков более миллиарда прослушиваний на Spotify.

DJ Snake стал первым диджеем планеты, устроившим необыкновенное представление в самом крупном концертном зале Европы - Paris La Défense Arena. В 2011 году DJ Snake продюсировал альбом Леди Гаги Born This Way. Это принесло ему номинацию на «Грэмми» «Альбом года» в феврале 2012 года. DJ Snake также был сопродюсером песни Government Hooker, которая после выхода альбома была признана поклонниками Леди Гаги лучшей. Эта песня должна была быть выпущена как сингл, прежде чем Interscope Records решили прекратить маркетинг альбома после его выпуска.

DJ Snake и Дилан Френсис были чередующимися поддерживающими артистами на Mothership Tour-2014 со Skrillex. Он выступал на музыкальном фестивале «Коачелла» 2015 года с приглашенными гостями Aluna George и MО, которые работали над треком Lean On с Major Lazer.

Более 20 камер снимали исторический музыкальный перформанс в Париже, который предлагают посмотреть с большого экрана жителям Хабаровска. Это грандиозное музыкальное и световое шоу поражает своими масштабами и уж точно никого не оставит равнодушным.

Кинотеатр «Гигант», ул. Муравьева-Амурского, 19. 4 декабря в 19:00. Стоимость билетов от 450 рублей.

ЭКСКУРСИЯ

«Хабаровск наизнанку» (13+)

Если вы уже прошлись по всем городским достопримечательностям или видите их каждый день по пути на работу, то эта экскурсия для вас Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Такой Хабаровск вы не увидите на набережной Амура или у белого дома, а вот что под Уссурийским бульваром - увидите точно, ведь река протекает прямо под ним. Три часа экстрима под землей с невероятными историями от диггера удивят и славно пощекочут нервы. Если не мыслите жизни без приключений, присоединяйтесь к сборной группе пятого декабря!

В каких условиях пройдет экскурсия: температура под землей +5. Экскурсия проходит на глубине восьми-десяти метров, протяженность пути - порядка пяти километров. Максимальное количество экскурсантов в группе - восемь человек. Надевайте самую удобную для вас одежду (на брюках должен быть ремень, к нему прикрепляются сапоги-бахилы). Возьмите перчатки, чтобы не пачкать руки. Не берите никаких сумок, лучше рюкзак. Проверьте, заряжен ли ваш фотоаппарат.

В стоимость экскурсии включено необходимое снаряжение - водонепроницаемые сапоги и фонари, обязательна предварительная запись по телефону 8 (4212) 24-55-22.

«Хабаровск-Тур», ул. Ленина, 38А. 5 декабря в 17:00. Стоимость для сборных групп: 1300 рублей с человека.

КОНЦЕРТ

Blues Time (18+)

Концерт Blues Time напоминает уютный квартирник. Сергей Бацин и Константин Строев охотно общаются с залом и друг другом, шутят, даже иногда исполняют песни на заказ! Виртуозное владение харпом, старый добрый рок-н-ролл, блюз и джаз-рок. В общем, любители хорошей музыки, этот вечер для вас!

Бар «Гараж», ул. Волочаевская, 15. 3 декабря в 21:00. Вход свободный.

КИНО

Загадка Рафаэля (12+)

Рафаэль остается не только одной из самых значительных, но и одной из самых мифологизированных фигур итальянского Возрождения. Фото: картина «Суд Соломона»

К 500-летию смерти Рафаэля в Риме состоялась грандиозная выставка его произведений. Создатели фильма «Загадка Рафаэля» получили эксклюзивный доступ к этой экспозиции, которая насчитывала более 200 шедевров - картин и рисунков, многие из которых были выставлены вместе впервые.

Произведения Рафаэля из Лувра, Уффици, Национальной галереи в Вашингтоне, музея Прадо и других собраний, показанные на выставке и в фильме, дают уникальную возможность оценить размах таланта художника и его бесконечную изобретательность. Режиссер Фил Грабски показывает гения итальянского Ренессанса с неожиданной стороны: в фильме подробно освещена его жизнь в Риме и то влияние, которое античный Рим оказал на Рафаэля. Так, съемки проходили даже в руинах Золотого дома Нерона, фрески которого изучал художник.

Рафаэль остается не только одной из самых значительных, но и одной из самых мифологизированных фигур итальянского Возрождения. Основанный на прошедшей в Риме сенсационной выставке, фильм Фила Грабски по-настоящему открывает Рафаэля и его искусство для зрителей.

Нollywood, ул. Тургенева 46. 9 декабря в 19:00. Стоимость билетов 600 рублей.

«Бег» (16+)

Жанр - триллер, режиссер - Андрей Загидуллин. Фото: Скриншот с трейлера фильма

Чемпион Европы по легкой атлетике Сергей Бороздин попадает в автокатастрофу. О большом спорте можно забыть, однако пережитый стресс дарует бегуну уникальную способность - на скорости он видит события из прошлого. В это время в городе орудует жестокий маньяк, нападающий на женщин. Каждая из его жертв как-то связана с Сергеем. Следователь полиции Настя, расследуя дело, подозревает Бороздина в этих преступлениях. Используя свои новые способности, Сергей решает остановить убийцу, не задумываясь о том, какую цену может за это заплатить.

«Автокино», с. Краснореченское, ул. Императорская, 5. 2 декабря в 22:35. Стоимость билета на одно авто - 500 рублей.

«На острие» ( 12+)

Жанр - спортивная драма, режиссер - Эдуард Бордуков. Фото: Скриншот с трейлера фильма

Лучшая саблистка мира Александра Покровская - знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг - взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова - девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель - занять место Покровской. Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их не может ничто.

«Автокино», с. Краснореченское, ул. Императорская, 5. 2 декабря в 21:35. Стоимость билета на одно авто - 500 рублей.