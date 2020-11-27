В Законодательной думе Хабаровского края прошел правительственный час, посвященный социально-экономическому развитию Комсомольска-на-Амуре

Заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края подчеркнул необходимость модернизации медицине в Комсомольске-на-Амуре Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Правительственный час, посвященный вопросам развития города президентского внимания - Комсомольска-на-Амуре - прошел накануне в Законодательной думе Хабаровского края. Перед депутатским корпусом и приглашенными выступил и.о. министра экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников.

Доклад, подготовленный Виктором Дмитриевичем, охватил основные сегменты развития Города юности. Планом долгосрочного развития Комсомольска-на-Амуре еще в 2016 году был предусмотрен целый ряд мероприятий, направленных на формирование на территории города серьезного инженерно-промышленного центра и инфраструктуры, комфортной для проживания населения.

Приоритетными названы следующие направления: формирование новой индустриальной модели, создание комфортной городской среды и формирование модели сквозного инженерного образования.

Реализация мероприятий долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре проходит в рамках федеральной повестки. Общая сумма запланированных федеральным бюджетом инвестиций превышает 41 миллиард рублей. Вместе с тем уже в настоящее время ясно, что реализация комплекса мероприятий не соответствует заявленной модели и идет с существенным отставанием от графика. На этом аспекте в первую очередь заострил внимание заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края, депутат Сергей Зюбр.

- В возведение объектов в Комсомольске вложена масса средств, - отметил он. - Однако степень готовности этих объектов крайне низкая. Город остро нуждается в модернизации медицины, а между тем строительство больничного комплекса для детей идет с существенным отставанием от графика, если вообще идет. Что происходит с этим объектом?

Вопрос не праздный. При проектировании нового детского медицинского центра было допущено большое количество ошибок. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом. Сметная стоимость оказалась занижена практически на три миллиарда рублей. Для того, чтобы построить тот объект, который заказали, и установленного качества, необходимо 5,3 миллиарда рублей, проект сделали на 2,4 миллиарда рублей. Проблема традиционная для Комсомольска - недальновидный подрядчик. Составлена новая проектная документация, заявки отправлены, идет процесс согласования. Срок сдачи объекта перенесен на 2023 год.

Не меньше интереса вызвала и реконструкция набережной.

- Я был на этом объекте (реконструируемой набережной - прим. ред.) и особого движения там не заметил, - отметил Сергей Зюбр. - Между тем этот объект имеет большое культурное значение. При этом остается открытым вопрос о таком важном для города объекте как памятник первостроителям - в сметную документацию на реконструкцию он не вошел, как и фонтан в центре набережной. Как и когда они будут реконструированы?

Виктор Калашников ответил, что правительство уже ведет работу с подрядчиками указанных объектов. Деньги на реконструкцию набережной есть, и в обновленном виде она должна быть сдана в 2021 году. Подрядчик принял эти обязательства. Вопрос помог решить врио губернатора Михаил Дегтярев. В ходе деловой поездки в Город юности он получил от подрядчика заверение - сдадут в срок, а может и раньше.

Спикер краевого парламента Ирина Зикунова акцентировала внимание на проблеме затягивания сроков ввода бизнес-инкубатора в Комсомольске, где должны рождаться передовые идеи, инновационные программы, которые будут развивать не только Город юности, но и весь Хабаровский край.

Подводя итог обсуждению, она отметила, что вопрос социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре нужно решать комплексно - готовить новые квалифицированные кадры, развивать систему целевого обучения, одновременно формируя инфраструктуру для создания комфортной среды и создавая благоприятный инвестиционный климат.

- Комсомольск-на-Амуре - это уникальный индустриальный город. Заделы высокотехнологичного развития, которыми он располагает, удивительны. Там развиваются очень серьезные и высокотехнологичные молодежные стартапы. Для того, чтобы молодежь оставалась и работала в таких городах, важно, чтобы у нее было жилье, прекрасное образование, достойная зарплата и хорошая интересная работа. То, что этого до сих пор нет, большая проблема, - подвела итог правительственному часу Ирина Валериевна.