Ледяные дворцы, набережная Сталина и люди в клетках: яркие воспоминания хабаровчан после Нового года в Харбине Фото: Ольга КИВА

Ночь с 31 декабря 2013 на 1 января 2014 года семья Филатовых провела не в родном Хабаровске, а в Харбине. Ныне китайский город некогда строили и обживали русские люди. Напоминание об этом - Софийский собор, построенный в христианских традициях, архитектура домов, расположенных в исторической части города, набережная, названная в честь Иосифа Сталина, и много других рукотворных памятников, которые контрастируют на фоне строений, выполненных в восточном стиле.

Харбин с высоты почти 300 метров Фото: Ольга КИВА

- Прогулки по этому городу остались в памяти вместе с неоднозначными впечатлениями. Например, местные жители знают про гостиницу «Первомайская», но таксисты могут привезти к ней, только когда даешь визитку, где указано название на китайский манер, - рассказывает Александра.

В музее изобретений Фото: Ольга КИВА

Супруги отправились в Харбин практически из ЗАГСа в канун Нового года, но сами эту поезду не называют, как принято, «медовым месяцем». Просто очень хотелось сменить обстановку. Харбин, с их слов, оказался самым подходящим местом в итоге.

- Если не брать в расчет жуткий холод, то в городе очень комфортно. Пока там находились, успели побывать в огромном ледяном городе. Как нам рассказал наш гид, художники по льду еще не закончили работу, но на тот момент размах уже был впечатляющий, - рассказал Дмитрий. - В ледяном городе, понятное дело, было очень холодно, но уходить оттуда не хотелось от слова «совсем». Все такое яркое, красочное, волшебное. Однако восхищение городом на этом не закончилось.

Шоу в Харбинском океанариуме Фото: Ольга КИВА

Позже супруги посетили харбинский океанариум. Масштаб этого места не передать словами. Огромные территории, бассейны, искусственно созданные условия для множества разных животных - от мелких грызунов до крупных хищников. «Фишка» этого места - шоу с дельфинами в огромном бассейне. В воде дрессировщицы и морские обитатели показывали такие маневры, от которых дух захватывало - таинственные фигуры, танцы, обнимашки и много чего еще. Желающие смотрели выступления дрессированных моржей. К слову, животные не выглядели замученными, а наоборот, вполне упитанными и даже пытались подружиться с гостями.

Стеклянная дорожка в телебашне Фото: Ольга КИВА

Потом был парк тигров. Концепция этого места заметно отличается от традиционного зоопарка. В клетках здесь оказывались посетители, а хищники спокойно разгуливали по огромной территории, обнесенной забором. Вот такая гармония с природой на восточный лад.

Харбинский Арбат Фото: Ольга КИВА

Еще одна особенность Харбина - это набережная, названная в честь Иосифа Сталина. В Хабаровске, да и вообще в России, пожалуй, сложно найти место, которому присвоено имя генералиссимуса. А в китайском городе оно есть. С набережной открывается прекрасный вид на Сунгари. После прогулки по этим местам можно было отправиться в буддийский храм. По пути заглянуть в какой-нибудь из местных ресторанчиков и поесть традиционных китайских пельменей. Посетить музей необычных изобретений и пройти по стеклянной дорожке на высоте почти 300 метров в телебашне дракона. А еще в Харбине есть Арбат, где русская архитектура переплетается с традиционными китайскими украшениями к Новому году.

Из Харбина семья возвращалась с массой впечатлений, подарков для родных и друзей и смешанными чувствами. С одной стороны, будто из России не уезжали, с другой - явно побывали в другом измерении.