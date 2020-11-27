Капитан буксира пойдет под суд за поврежденный Амурский мост в Хабаровске

Речник толкал плавучий кран, который используют при перевалке леса на баржи, до причала в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае 2020 года капитан-механик самоходного буксира толкал судно «Плавкран-688». Мужчина не рассчитал габариты крана и протаранил один из пролетов Амурского моста. Капитана ждет суд.

Речник толкал плавучий кран, который используют при перевалке леса на баржи, до причала в Хабаровске. Капитан буксира не рассчитал высоту стрелы, как итог - натяжной ролик противовеса врезался в нижние консоли железнодорожного пролета моста. Кран застрял в сооружении, транспортное сообщение нарушено не было. Ущерб оценили в 2,5 миллиона рублей.

Тогда выяснилось, что у капитана и компании не было действующих документов Российского Речного Регистра, разрешения на буксировку. К тому же отсутствовали бумаги на суда и санитарное свидетельство.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорте, повлекшее причинение крупного ущерба». Материалы направлены суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного СУ СКР на транспорте.

Капитан свою вину полностью признал. Максимальное наказание по статье - до двух лет колонии.