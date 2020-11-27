«Вы - будущее Хабаровского края»: школьники-победители конкурса «Большая перемена» встретились с Михаилом Дегтяревым Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев встретился со школьниками, победившими в конкурсе «Большая перемена». Участие в нем принимали более одного миллиона учеников 8 – 11 классов из всех регионов страны. Ребята на протяжении девяти месяцев создавали свои проекты.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, юные авторы идей смогли проявить себя и показать свои сильные стороны. Среди победителей четверо школьника из Хабаровского края. В начале ноября они приехали в международный детский центр «Артек», презентовали свои наработки. В итоге в число лучших вошли Никита Свирин из Хабаровска, Роман Дружинин из Комсомольска-на-Амуре, Ксения Колповская и Дарья Давыдова из района имени Лазо.

- Сейчас на первое место выходит формирование человеческого капитала. Вы – тот самый капитал, на который мы можем опираться. Вы – будущее Хабаровского края, будущее нашей великой страны, мы гордимся вами, - сказал Михаил Дегтярев, обращаясь к школьникам.

Пообщаться с главой региона смогли несколько финалистов конкурса и наиболее активные представителя Российского движения школьников. Они вышли на связь из районов. Вместе с ними были и родители, которые также могли задать вопросы Михаилу Дегтяреву и услышать от него слова благодарности за воспитание детей.

Напомним, отбор участников конкурса «Большая перемена» проводили на основании навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире. Среди направлений интеллектуального состязания новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

По итогам конкурса три победителя-одинадцатиклассника из Хабаровского края получили по одному миллиону рублей на оплату дальнейшего обучения и до пяти дополнительных баллов, которые можно использовать при поступлении вуз. Учащийся 10 класса получил 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку техники для учебы.