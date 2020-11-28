Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 28 ноября 2020 года

За последние сутки в регионе зарегистрировали 337 новых случаев заболевания COVID-19 Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

По состоянию на утро 28 ноября 2020 года число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа увеличилось на 377 человек и составило 23586.

По сообщению краевого министерства здравоохранения в настоящее время на лечении находится 7 731 человек. В том числе 2751 лечатся в стационарах, 4570 – амбулаторно. Для лечения больных COVID – 19 развернута 3291 койка. Свободно около 540. На лечении находится 32 тяжелых пациента, они подключены к аппаратам ИВЛ. Один человек скончался.

Большинство заболевших за последние сутки относятся к возрастной категории от 18 до 65 лет.

Подавляющее большинство случаев выявлено в краевой столице – 185 человек 14 заболевших – жители Комсомольска-на-Амуре. 20 заболевших выявлены в Комсомольском районе. В Советско-Гаванском районе – 37 человек. 33 заболевших выявлено в районе имени Лазо. 20 человек, жители Бикинского района. В Верхнебуреининском районе – 10 человек. Также, по информации минздрава Хабаровского края шестеро заболевших жители Ванинского района, четверо – Вяземского, по трое в Ульчском и Хабаровском, и двое районе имени Полины Осипенко.

Напомним, с 23 ноября на территории региона введен режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет.