Открытость, конкурентность, легитимность: Михаил Дегтярев назвал основные принципы выборов-2021

Совет представителей политических партий посвященный избирательным компаниям состоялся накануне в краевом белом доме под руководством врио губернатора Фото: Правительство Хабаровского края

Представители ведущих политических партий региона: «ЛДПР», «КПРФ», «Единой России», «Справедливой России», партии «Зеленых», «Коммунистов России» и «Яблока» собрались накануне в здании краевого правительства на заседание совета политических партий при губернаторе края. Основные вопросы повестки были посвящены подготовке и проведению предстоящей избирательной кампании. Выборы различных уровней пройдут в сентябре 2021 года в единый день голосования.

Всего запланировано проведение восемнадцати избирательных кампаний, среди которых, несомненно, самым важным политическим событием в жизни региона будут выбора губернатора Хабаровского края. Кроме них пройдут также выборы депутатов Государственной думы, довыборы в Законодательную думу Хабаровского края от Советско-Гаванского округа, где будут выбирать замену скончавшемуся в апреле этого года Вячеславу Фургалу.

- Избирателям предстоит сделать важный выбор, от которого будет зависеть система власти и будущее Хабаровского края, - отметил Михаил Дегтярев. – Наши земляки внимательно следят за политическими событиями как внутри региона, так и за его пределами, а также за деятельностью партий. Как руководитель региона заявляю, что правительство края сделает все возможное для обеспечения, во-первых, открытости, во-вторых, конкурентности и, в-третьих, легитимности избирательного процесса.

Представители политических партий со своей стороны очертили круг своих предвыборных программ, пришли к мысли, что к отбору кандидатов следует подойти максимально ответственно.

Также сторонами было озвучено предложение о подписании соглашения «За честные выборы». Документ должен закрепить намерение партий вести честную предвыборную борьбу. Михаил Дегтярев инициативу поддержал.

Новый состав избирательной комиссии Хабаровского края сформируют в апреле. В связи с насыщенной политической повесткой решено проводит заседания совета не реже одного раза в месяц.