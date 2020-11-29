Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 28 ноября 2020 года

Большинство новых случаев заражения коронавирусом выявлено в краевой столице Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки, 29 ноября 2020 года, COVID-19 нашли у 331 человека. Таким образом, коронавирус с начала пандемии диагностировали у 23917 жителей края.

Лечение получают 7214 человек, 2701 пациент находится в стационаре, 4513 борются с опасной инфекцией амбулаторно. Для больных COVID-19 в больницах региона развернута 3291 койка. Свободно около 590. На лечении находится 29 тяжелых пациентов, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Летальных исходов нет.

Большинство новых случаев заражения коронавирусом выявлено в краевой столице – 221 человек, 19 заболевших – жители Комсомольска-на-Амуре. Трое заболевших выявлены в Комсомольском районе. В Советско-Гаванском районе – один человек. 29 заболевших выявлено в Солнечном районе. 22 зараженных - жители Верхнебуреинского района. Также, по информации минздрава Хабаровского края, трое заболевших - жители Нанайского района, восемь человек – Николаевского, десять - Амурского и семь - Хабаровского.

Напомним, с 23 ноября на территории региона введен режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет.