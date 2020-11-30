Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 30 ноября 2020 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на утро 30 ноября, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 23917. Из них вылечились 16546 человек, скончались 157. За последние сутки в регионе выявили 331 новый случай заболевания. До данным на вечер 29 ноября, получают лечение 7214 человек, из них в стационаре 2701, амбулаторно 4513. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 29 ноября, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 221, в Верхнебуреинском районе - 22, в Комсомольске-на-Амуре - 19, в Комсомольском районе - три, в Хабаровском районе - семь, в Солнечном районе - 29, в Охотском районе - восемь, в Николаевском районе - восемь, в Амурском районе - 10, в Совгаванском районе - один, в Нанайском районе - три.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.