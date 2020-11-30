Это Хабаровск! Нетрезвое вождение и ветхое жильё

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О рассмотрении дел судом предусмотренных статьей 264.1 УК РФ - повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии нам рассказала помощник прокурора Железнодорожного района города Хабаровска - Яна Александровна Сосновская.

Яна Сосновская, помощник прокурора Железнодорожного района города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

В очередной раз в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» подняли вопрос ветхого и аварийного жилья вместе с нашим гостем - начальником Межрайонного отдела Государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края - Олегом Валерьевичем Кустовым.