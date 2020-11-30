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Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! Нетрезвое вождение и ветхое жильё

Авторы (3):
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

О рассмотрении дел судом предусмотренных статьей 264.1 УК РФ - повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии нам рассказала помощник прокурора Железнодорожного района города Хабаровска - Яна Александровна Сосновская.

Яна Сосновская, помощник прокурора Железнодорожного района города Хабаровска

Яна Сосновская, помощник прокурора Железнодорожного района города Хабаровска

Фото: Сергей ПЯТКОВ

В очередной раз в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» подняли вопрос ветхого и аварийного жилья вместе с нашим гостем - начальником Межрайонного отдела Государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края - Олегом Валерьевичем Кустовым.

Олег Кустов, начальник Межрайонного отдела Государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края

Олег Кустов, начальник Межрайонного отдела Государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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