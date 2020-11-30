Житель Хабаровска в социальной сети оправдывал и призывал поддержать теракт Брейвика

В своих постах мужчина считал теракты правильными и нуждающимися в поддержке. Фото: Управление ФСБ по Восточному военному округу

Житель Хабаровска Валерий (имя изменено - прим. ред.) 16 ноября предстал перед судом за оправдание и пропаганду терроризма. Мужчина в социальной сети высказывал симпатии подданному Норвегии Андерсу Брейвику, который устроил взрыв в Осло и открыл огонь по участникам молодежного слета.

Публикации о террористе Валерий делал во «ВКонтакте». В своих постах мужчина считал акты правильными и нуждающимися в поддержке. Валерия задержали сотрудники военной контрразведки. Мужчина признал вину и раскаялся.

Мужчину задержали сотрудники военной контрразведки. Фото: Управление ФСБ по Восточному военному округу

- 1-й Восточный окружной военный суд признал фигуранта уголовного дела виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе Управления ФСБ по Восточному военному округу.

Приговор суда вступил в законную силу.

Мужчина признал вину и раскаялся. Фото: Управление ФСБ по Восточному военному округу

СПРАВКА «КП»

Днем 22 июля 2011 года Андерс Брейвик в центре Осло взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль - пострадали свыше 200 человек, в том числе члены правительства. А через полтора часа в молодежном лагере на островке Утейа террорист устроил бойню. Из автомата Брейвик застрелил 69 человек, в основном подростков. Позже он заявил, что хотел навести в Европе «новый порядок».

Четыре года назад Андерс Беринг Брейвик был приговорен к высшей мере наказания в Норвегии — 21 году тюрьмы — по обвинению в двойном теракте, унесшем жизни порядка 77 человек.