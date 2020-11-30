Михаил Дегтярёв поручился за достройку проблемных соцобъектов

В ходе инспекционной поездки по Хабаровскому району и краевой столице глава региона подчеркнул, что все объекты будут введены в эксплуатацию уже в ближайшие месяцы. Фото: Правительство Хабаровского края

В регионе продолжается возведение целого ряда стратегически важных для формирования комфортной городской среды объектов социальной и спортивной инфраструктуры. Все они требуют постоянного контроля, который осуществляет лично врио губернатора Михаил Дегтярев.

В ходе инспекционной поездки по Хабаровскому району и краевой столице глава региона подчеркнул, что все объекты будут введены в эксплуатацию уже в ближайшие месяцы.

- Социальные объекты, которые мы строим на федеральные и краевые деньги находятся в постоянном фокусе внимания правительства, - отметил он. - Все они рассчитаны на занятия физкультурой и спортом, на молодежь, на детей. Посмотрели и детскую поликлинику, и дворец спорта «Самбо», и новый детский сад в Хабаровском районе.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что намерен и дальше продолжать контроль за процессом строительства объектов, поскольку для строительной сферы в Хабаровском крае характерно постоянное появление проблем – с проектной документацией, с выбором подрядчиков и соблюдением ими установленных сроков, с материалами для строительства.

Маршрут движения начался с краевого дворца единоборств «Самбо», который должны были ввести в эксплуатацию еще в прошлом году. Однако, у подрядчика – ЗАО «Форпост» возникли проблемы с проектом. В результате строительство объекта затянулось еще на год, теперь его обещают открыть к Новому году – сейчас проект готов более чем на 80%.

- Здесь появится новая спортивная школа. То есть будут не только условия для того, чтобы заниматься единоборствами, но и новые рабочие места для тренеров и педагогов, - уточнил Михаил Дегтярев. – И надо помнить, что каждый вложенный нами в спорт и здоровый образ жизни рубль экономит в медицине десять.

Далее инспекция отправилась на стройплощадку в микрорайон Прибрежный, где растет здание четырехэтажной детской поликлиники на 400 посещений в смену.

- Детская поликлиника строится по программе «Стимул». Это уникальная технология доведения средств из федерального бюджета. В августе мы были здесь с тогда еще министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым, - объяснил Михаил Дегтярев. - Не было практически ничего – просто котлован. Сегодня вы видите: возводится третий этаж. Оперативно решены вопросы с коммуникациями. Все в ручном режиме собираем, чтобы вовремя наши дети и их родители получали объекты, на которые государство тратит деньги.

Планируется, что новая поликлиника сможет принять маленьких пациентов уже в конце 2021 года.

В селе Мирном по графику возводится новый детский сад на 110 мест.

Подрядчик - ООО «Строительная компания «ДФО», обещает сдать дошкольное учреждение в июне 2021 года, опередив заявленный график почти на пять месяцев.

- Есть и такие строители в Хабаровском крае. Которые идут вперед, добросовестно выполняют работу, настроены на результат. Их будем поощрять, - подчеркнул глава региона. – Ведь мы таким образом обеспечиваем будущее Хабаровского края.