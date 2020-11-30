Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на декабрь 2020 года

Декабрь «тигры» начнут домашней серией из четырех игр
Борис КОКУРИН
КомментироватьОставить комментарий
Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на декабрь 2020 года

Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на декабрь 2020 года

Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Ноябрь «Амур» прошел более-менее успешно. Были неудачи, но были и весьма достойные победы, над не самыми слабыми командами играющими в Континентальной хоккейной лиге. В минувшем месяце «тигры» в девяти играх одержали 4 победы, уступив только безусловным лидерам.

Больше всего запомнилось противостояние с омским «Авангардом» - две игры дома и одна на выезде. В первой встрече хабаровчане одержали трудную, но вполне заслуженную победу, во второй проиграли, все ждали матча на выезде, который должен был расставить все точки над «i», к сожалению, в этот день удача от «тигров» отвернулась, но сражение получилось очень достойным.

Сейчас хабаровская команда, проведя 33 игры с начала сезона, находится на 19 месте турнирной таблицы чемпионата КХЛ, или на 10 месте конференции «Восток». Следом за «Амуром» идут «Сочи», «Нефтехимик» «Куньлунь РС» и рижское «Динамо», правда все эти команды провели гораздо меньше игр чем хабаровчане.

МАТЧИ В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА ХОККЕЙНОГО КЛУБА «АМУР»:

3 декабря, четверг, «Амур» - «Спартак». Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

5 декабря, суббота, «Амур» - «Сочи». Хабаровск, начало в 10:00 по московскому времени (17:00 по хабаровскому).

8 декабря, вторник, «Амур» - «Локомотив». Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

10 декабря, четверг, «Амур» - «Витязь». Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

22 декабря, вторник, «Сибирь» - «Амур». Новосибирск, начало в 15:30 по московскому времени (22:30 по хабаровскому).

24 ноября, четверг, «Сибирь» - «Амур». Новосибирск, начало в 15:30 по московскому времени (22:30 по хабаровскому).

26 ноября, суббота, «Барыс» - «Амур». Нур-Султан, начало в 14:00 по московскому времени (21:00 по хабаровскому).

28 ноября, понедельник, «Автомобилист» - «Амур». Екатеринбург, начало в 17:00 по московскому времени (29 ноября 00:00 по хабаровскому).

Жирным шрифтом выделены домашние матчи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Не хватило времени: хабаровский «Амур» уступил на выезде московскому «Динамо» со счетом - 2:3. Всю игру «Динамо» вело в счете и только в третьем периоде «Амур» сумел отыграть две шайбы (подробнее)

- За хабаровский «Амур» поболеют куклы с лицами людей. В период, когда арены закрыты для зрителей клуб предлагает болельщикам сделать свои фотокопии (подробнее)

- Могли уйти в овертайм - не вышло: хабаровский «Амур» уступил «Авангарду» со счетом 2:4. «Тигры» к концовке матча едва не перехватили инициативу у «ястребов» (подробнее)

ИНТЕРЕСНОЕ:

- Хабаровские команды «Амур» и «СКА-Нефтяник» проведут домашние матчи без зрителей. В регионе продолжают ужесточать меры противодействия коронавирусной инфекции (подробнее)

Спорт: ХОККЕЙХоккей с шайбой в Хабаровске

Рекомендуемые