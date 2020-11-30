Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на декабрь 2020 года Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Ноябрь «Амур» прошел более-менее успешно. Были неудачи, но были и весьма достойные победы, над не самыми слабыми командами играющими в Континентальной хоккейной лиге. В минувшем месяце «тигры» в девяти играх одержали 4 победы, уступив только безусловным лидерам.

Больше всего запомнилось противостояние с омским «Авангардом» - две игры дома и одна на выезде. В первой встрече хабаровчане одержали трудную, но вполне заслуженную победу, во второй проиграли, все ждали матча на выезде, который должен был расставить все точки над «i», к сожалению, в этот день удача от «тигров» отвернулась, но сражение получилось очень достойным.

Сейчас хабаровская команда, проведя 33 игры с начала сезона, находится на 19 месте турнирной таблицы чемпионата КХЛ, или на 10 месте конференции «Восток». Следом за «Амуром» идут «Сочи», «Нефтехимик» «Куньлунь РС» и рижское «Динамо», правда все эти команды провели гораздо меньше игр чем хабаровчане.

МАТЧИ В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА ХОККЕЙНОГО КЛУБА «АМУР»:

3 декабря, четверг, «Амур» - «Спартак». Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

5 декабря, суббота, «Амур» - «Сочи». Хабаровск, начало в 10:00 по московскому времени (17:00 по хабаровскому).

8 декабря, вторник, «Амур» - «Локомотив». Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

10 декабря, четверг, «Амур» - «Витязь». Хабаровск, начало в 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).

22 декабря, вторник, «Сибирь» - «Амур». Новосибирск, начало в 15:30 по московскому времени (22:30 по хабаровскому).

24 ноября, четверг, «Сибирь» - «Амур». Новосибирск, начало в 15:30 по московскому времени (22:30 по хабаровскому).

26 ноября, суббота, «Барыс» - «Амур». Нур-Султан, начало в 14:00 по московскому времени (21:00 по хабаровскому).

28 ноября, понедельник, «Автомобилист» - «Амур». Екатеринбург, начало в 17:00 по московскому времени (29 ноября 00:00 по хабаровскому).

Жирным шрифтом выделены домашние матчи.

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