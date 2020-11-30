Отцу, бросившему детей в аэропорту Шереметьево, вынесли приговор в Хабаровском крае

Мужчина оставил ребятишек пяти и восьми лет в аэропорту с запиской, а сам отправился в другой город искать работу Фото: Социальные сети

Суд в Комсомольске поставил точку в истории с брошенными в аэропорту Шереметьево детьми. Напомним, что 26 января 2020 года Виктор Г. прилетел с двумя сыновьями в Москву из Хабаровска. Мужчина оставил ребятишек пяти и восьми лет в аэропорту с запиской, а сам отправился в другой город искать работу.

ДЕЛО ОТЦА

В терминале D мальчики как будто искали какого-то глазами. «Может, мама с папой отлучились», - подумали сотрудники аэропорта. Но родители так и не появлялись. Тогда работники Шереметьево подошли узнать, что случилось. Перепуганные дети сказали, что папа ушел насовсем.

Мальчиков в шоковом состоянии накормили и мало-мальски успокоили. В детских рюкзаках нашли уложенные вещи, свидетельства о рождении и записку с шокирующим содержанием, написанную рукой отца: «Денег нет, кормить нечем. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет».

На место приехала полиция, детей забрали в больницу. Уже тогда специалисты отметили для себя: мальчики выглядят не очень опрятно, о маме говорят так, будто ее нет. Ребятишки рассказали, что родители уже не один раз оставляли их одних, но потом забирали. Перед уходом мальчикам отец строго настрого наказал слушаться взрослых и не плакать.

СДАЛСЯ

Нерадивого отца сразу объявили в розыск. Оказалось, что Виктор улетел в Ростов-на-Дону, спокойно покинул аэропорт и укатил в город. Затем мужчина уехал в Батайск, где поселился в местной гостинице.

Комсомольчанин сдался полиции сам, началось следствие. Уголовное дело возбудили по статьям «Оставление в опасности» и «Истязание» по заявлениям от бывшей жены, которая рассказывала, что Виктор бил детей. Мужчину ограничили в родительских правах.

Комсомольчанин сдался полиции сам, началось следствие. Фото: Следственный комитет РФ

В процессе разбирательства выяснилось, что мужчина в период с 24 по 25 января попытался через приложение перевести себе 100 тысяч рублей с карты знакомой пенсионерки. Попытку заблокировал банк.

«БИЛ ДЕТЕЙ, МЕНЯ ВЫТАСКИВАЛ НА МОРОЗ»

Ольга - мать брошенных детей - рассталась с Виктором после того, как он избил ее до сотрясения мозга. Во всяком случае, так она рассказывала в интервью. Женщина утверждала, что экс-супруг избивал ее, резал ножом, вытаскивал в одном халате на мороз. И это в Комсомольске, где зимой температура воздуха может падать до -40 градусов.

У женщины новая семья, она родила третьего ребенка. Однако знакомые семьи не очень верят словам Ольги. Услышав интервью, которое ранее дала мама мальчиков, они назвали ее сказочницей.

- Дети ее ненавидели, боялись - это я знаю точно. Она орала на них, ломала игрушки, ругалась так, что соседи слышали. Сами ребята хорошие, смешливые, - рассказывал знакомый семьи. - И ведь в первый раз в приют они попали именно из-за нее.

«НЕТ ДОВЕРИЯ БЫВШЕЙ ЖЕНЕ»

В приют в первый раз дети попали после того, как отец уехал на заработки в Корею. Мужчина присылал деньги Ольге, но, по словам знакомых семьи, они тратились не на первоочередные нужды. В один день за детьми в сад и школу просто не пришли, мальчишек отправили в приют.

Когда отец вернулся, он их забрал, а когда настало время уезжать снова, опять пришлось обращаться в приют - после первого случая матери детей он уже не доверял. Пока работал, мальчиков навещали не только дедушка с бабушкой, но и его друзья. А вот мама к ним и не приходила.

В приют первый раз дети попали после того, как отец уехал на заработки в Корею. Фото: предоставлено Еленой Грешняковой

Во время следствия комсомольчанин был категорически против того, чтобы дети оставались с матерью. Также он был не согласен отдать их на воспитание бабушке по материнской линии. С обеими женщинами у него затяжной конфликт. А вот Ольга говорила, что заберет мальчиков от первого брака.

ПРИГОВОР

Судили Виктора в Комсомольске, мужчина признал свою вину только в краже денег, на которые улетел в Москву с детьми. Что касается оставления детей в опасном для их жизни и здоровья состоянии, то здесь мужчина с обвинением не согласен. По его мнению, аэропорт - безопасное место для ребятишек, оставшихся без присмотра взрослых.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Приговор в законную силу не вступил.

По решению компетентных органов мальчиков было решено перевезти в Комсомольск-на-Амуре и передать в семью матери.

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