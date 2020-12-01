Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 1 декабря 2020 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 1 декабря, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 24570. Из них вылечились 17372 человека, скончались 157. За последние сутки в регионе выявили 324 новых случая заболевания. До данным на вечер 30 ноября, получают лечение 7040 человек, из них в стационаре 2882, амбулаторно 4158. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 30 ноября, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 306, в Бикинском районе - один, в Вяземском районе - восемь, в Хабаровском районе - четыре, в районе имени Лазо - один, в Верхнебуреинском районе - один, в Ванинском районе - два, в Комсомольске-на-Амуре - один.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.