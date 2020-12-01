В Росавиации льготно удивили авиапассажиров Хабаровского края и Дальнего Востока планами на 2021 год Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Росавиации льготно удивили авиапассажиров Хабаровского края и Дальнего Востока планами на 2021 год. Согласно официальной информации ведомства, общее число субсидируемых маршрутов в 2021 году составит 266. Авиаперевозки в течение года будет выполнять 21 авиакомпания. На реализацию этой программы из федерального бюджета выделили 7,717 миллиарда рублей.

- По оценкам специалистов, в следующем году планируют перевезти порядка 3,7 миллиона авиапассажиров. К слову, в Росавиацию поступило 26 заявлений от авиаперевозчиков, желающих в 2021 году выполнять региональные перевозки. Список маршрутов опубликован на сайте ведомства, - рассказали в пресс-службе Росавиации.

Тем не менее, если после внимательного изучения документа можно сделать вывод, что большую часть субсидируемых маршрутов в ведомстве распределили в регионах западной части России, на Урале и в Сибири. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2020 году.

Ситуация с субсидируемыми маршрутами в Хабаровском крае

Согласно документу, Хабаровский край получил несколько субсидируемых маршрутов. По льготному тарифу пассажиры смогут летать из Хабаровска в Благовещенск (Амурская область), Мирный и Нерюнгри (республика Якутия), Улан-Уде (республика Бурятия) и Читу (Забайкальский край). В Комсомольск-на-Амуре смогут летать по доступным ценам пассажиры из Владивостока. Рейсы будут выполнять авиакомпании «Якутия» и «ИрАэро». В прошлом году исключили из списка субсидируемых маршрутов рейсы из города юности на Сахалин и Камчатку. В этом году эти направления также не вошли в перечень.

Субсидируемые пассажирские авиаперевозки в других дальневосточных регионах

В список вошли рейсы из Якутска, Усть-Неры, Владивостока и Анадыря в Магадан, из Магадана, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Владивостока в Благовещенск, из Благовещенска в Улан-Уде и Читу. Рейсы будут выполнять авиакомпании «ИрАэро» и Якутия».

Отметим также, что в списке отсутствуют не только многие региональные авиаперевозчики, но и гигант отрасли. Например, нет авиакомпании «Аэрофлот» и ее «дочки» «Авроры».