Станислав Глухов - Премия «Дальний Восток» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева присуждается за лучшие произведения отечественных авторов на тему Дальнего Востока. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Не имеет значение место жительство автора, главное – писать на русском языке. Жюри конкурса выберет лучшие работы в трех номинациях «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Шорт-лист основных премий – не более 5 произведений. Основная задача премии не только наградить победителей и рассказать о современных авторах, но и привлечь культурный интерес к Дальнему Востоку, как территории приоритетного развития XXI века.

1 декабря представили лонглист финалистов, куда с двумя своими произведениями попал и наш сегодняшний гость.

Станислав Алексеевич Глухов - лауреат общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева, основатель издательского дома «Гранд Экспресс», журналист и писатель.