Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 2 декабря 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на утро 2 декабря, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 24900. Из них вылечились 17833 человека, скончались 158. За последние сутки в регионе выявили 330 новых случаев заболевания. До данным на вечер 1 декабря, получают лечение 6909 человек, из них в стационаре 2831, амбулаторно 4078. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 1 декабря, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 205, в Комсомольске-на-Амуре - 33, в районе имени Лазо - два, в Амурском районе - три, в Солнечном районе - девять, в Нанайском районе - семь, в Бикинском районе - девять, в Ванинском районе -30, в Комсомольском районе - три, в Хабаровском районе - три, в Совгаванском районе - 22, в Охотском районе - четыре.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.