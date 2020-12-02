Жители Хабаровского края не одобрили кандидата в министры здравоохранения ФОТО: региональный минздрав

В Хабаровском крае выбирают нового министра здравоохранения. Напомним, кандидата на вакантную должность выбирают путем проведения конкурса. Документы от претендентов начали принимать еще 12 октября. Среди требований к кандидатам наличие профильного медицинского образования и опыт работы на руководящей должности не менее шести лет. Также нужно будет сделать пятиминутную видеопрезентацию, рассказать о себе и своей работе, разработать собственную программу развития отрасли по теме «50 первых шагов в министерстве здравоохранения Хабаровского края».

На сегодняшний день известно, что экспертная комиссия открытого конкурса выбрала четырех кандидатов. Среди них Юрий Бойченко - заместитель главного врача «Детской городской клинической больницы №9 имени Г. Н. Сперанского», Москва. Кандидат медицинских наук. Александр Латынников - врач-хирург «Городской поликлиники №11», Хабаровск. Валентина Требунских - индивидуальный предприниматель. Ирина Филимончикова - временно не работающая, экс-заместитель министра здравоохранения Хабаровского края. Доктор медицинских наук. Все они выпускники Дальневосточного государственного медицинского университета. Разных лет. Как сообщили в региональном минздраве, сами члены комиссии склоняются к кандидатуре Юрия Бойченко.

Однако местные жители не разделяют выбор. Мало того, пользователи соцсети разразились критикой по этому поводу. В основном людей смущает тот факт, что должность займет «варяг».

- Ирина Филимончикова, хабаровчанка, более 20 лет работала в минздрава. Начинала с обычного специалиста, с врача акушера - гинеколога. Знает край, знает каждый район, каждую районную больницу, везде побывала. Организатор Здравоохранения высшего уровня! Вот кого нужно назначать министром Здравоохранения. Но как всегда назначать варяга...

- Неужели среди хабаровчан нет достойных занять этот пост????!!!

- Конечно должен быть человек знающий край и это конечно или Филимончикова, или Латынников или Требунских

- Выбирать из пенсионера, индивидуального предпринимателя и просто врача хирурга из Хабаровска и зам главврача из Москвы? Отгадали все, кто будет?

Однако находились и другого рода комментарии, правда таких было на порядок меньше.

- А я за москвича... Нам нужны перемены...

- Можно проголосовать? Я за первого кандидата (прим. ред. за Юрия Бойченко)

Часть комментаторов и вовсе отнеслась к ситуации нейтрально. Одни, шутя, предлагали делать ставки, другие задумались на тем, чтобы подождать, ведь время покажет.

Напомним, окончательное решение по кандидатам на пост министра здравоохранения пока не принято.