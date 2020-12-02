Министра здравоохранения выбрали в Хабаровском крае

Кандидатам необходимо было предоставить документы, презентации и стратегию развития отрасли Фото: Антон ТИХИЙ

В Хабаровском крае определились, кто займет пост министра здравоохранения региона. Напомним, что на вакантное место был объявлен конкурс. Кандидатам необходимо было предоставить документы, презентации и стратегию развития отрасли.

В среду, 2 декабря, на должность будет назначен Юрий Бойченко. Сейчас он занимает должность заместителя главного врача «Детской городской клинической больницы №9 имени Г. Н. Сперанского» (Москва).

На должность министра здравоохранения Хабаровского края будет назначен Юрий Бойченко. Фото: Детская городская клиническая больница №9 им. Г. Н. Сперанского

- Его кандидатуру рекомендовало экспертное сообщество, и эта рекомендация была мною учтена при принятии решения, - написал в своем телеграм-канале Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

СПРАВКА «КП»

Юрий Яковлевич Бойченко родился в Хабаровске, некоторое время работал здесь. Кандидат медицинских наук.

Выпускник Хабаровского государственного медицинского института 1993 года. В 1995-м окончил клиническую ординатуру по специальности семейный врач на кафедре семейной медицины.

В 2002 году занял пост заместителя начальника отдела координации лицензирования медицинской деятельности Национального медико-хирургического центра Министерства здравоохранения Российской Федерации в Москве. В этой должности проработал до 2003-го. Затем перешел на пост заместителя начальника отдела экспертизы и предлицензионной подготовки.

В 2004 году стал начальником отдела экспертизы и предлицензионной подготовки медицинской деятельности ФГУ Консультативно-методический центр лицензирования Росздравнадзора в Москве. В 2005-м занял пост начальника управления экспертизы и предлицензионной подготовки медицинской деятельности.

С 2007 по 2008 год был начальником информационно-аналитического отдела Межрегионального информационного аналитического Управления Росздравнадзора. Затем занял пост замглавы управления и начальника отдела организации лицензирования медицинской деятельности Росздравнадзора.

В 2011-м стал начальником отдела стандартизации и правового регулирования Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. В этом же году перешел на должность заместителя главного врача по лечебной работе ЦКБ РАН.

В 2013 году стал заместителем начальника управления координации и обеспечения деятельности организаций в сфере охраны здоровья, образования и культуры ФАНО. Занимал пост до 2014-го.

В 2015 году работал в должности заместителя начальника управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения города Москвы. Пост занимал до 2019-го.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

В 2007-2009 годах – доцент кафедры «Общественного здоровья, и организация здравоохранения» ФГУ КМЦЛ Росздравнадзора.

В 2010-2013 годах – доцент кафедры «Управление здравоохранением с курсом «Лекарственный менеджмент» Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова г. Москва.

С 2012 по 2020 год - доцент кафедры «Общественное здоровье и организация здравоохранения» ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

Соавтор более четырех десятков печатных работ по вопросам общественного здоровья и организации здравоохранения, лицензирования медицинской деятельности.