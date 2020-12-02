Покрытие сотовой связью дорог и качество интернета в отдаленных населенных пунктах обсудили в парламенте Хабаровского края

В законодательной думе прошел правительственный час посвященный реализации государственной программы региона «Развитие информационного общества в Хабаровском крае» Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Алексей Гусев, исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи Хабаровского края, рассказал парламентариям о том, что эта программа реализуется с 2012 года. Она предполагает создание электронного правительства, введение электронного документооборота и возможности получения населением ряда услуг в цифровом формате. Пожалуй, самое важное в программе - создание современной телекоммуникационной структуры, в том числе для максимального покрытия сотовой связью и интернетом населенных пунктов и дорог региона.

Алексей Гусев, исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи Хабаровского края, рассказал парламентариям о том, что эта программа реализуется с 2012 года. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Почти вся Россия перешла с аналогового на цифровое телевидение. В зону охвата в Хабаровском крае вошел 281 населенный пункт. Жители могут бесплатно смотреть 20 общероссийских каналов и слушать три радиостанции. Однако наземная инфраструктура для вещания цифрового телевидения в регионе есть не везде.

Порядка 155 населенных пунктов края технически не могут переключиться на цифровое ТВ нажатием кнопки или купив приставку. Для решения проблемы правительство региона подписало соглашения с двумя операторами спутникового телевидения, которые бесплатно транслируют «цифру». Купить приставку помогут власти.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Услуги сотовой связи предоставляются в 373 населенных пунктах края (85,6 процента от общего количества поселений). Звонить и писать смс могут все города и села с числом жителей более 100 человек.

С 2017 года услугами связи покрывают трассу Лидога - Ванино протяженностью более 300 километров. Базовые станции полностью работают на альтернативных источниках электрической энергии - солнечных батареях и ветрогенераторах. Покрытие сигналом составляет 74 процента.

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Владислав Чечиков поднял вопрос покрытия сотовой связью другой, не менее важной трассы региона, Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Владислав Чечиков поднял вопрос покрытия сотовой связью трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

- Качество связи на трассе Хабаровск - Комсомольск оставляет желать лучшего. Ведется ли какая-то работа в этом направлении? - спросил парламентарий.

- Из-за рельефа, дальности и инфраструктуры не всегда находишься в зоне уверенной связи. Это, прежде всего, безопасность жизни людей, которые передвигаются по дорогам края. Я разговаривал с первым заместителем министра цифрового развития и просил дать нам средства в рамках цифровой экономики. Пока решить вопрос в положительную сторону не удалось, - ответил Алексей Гусев.

ИНТЕРНЕТ

Доступ к сети есть в 283 населенных пунктах, где живет один миллион 307 тысяч человек, то есть 99,4 процента населения края. В 2018 году интернет стал постепенно приходить в села и поселки, где живет более 500 человек. Также выполнено поручение президента по подключению к сети 95 медицинских учреждений. В 2019 году в 56 населенных пунктах, где живет от 250 до 500 человек, установлены точки доступа к интернету по технологии Wi-Fi.

В течение трех лет будет строиться инфраструктура для обеспечения доступа в интернет 626 социально значимых учреждений. Такие объекты должны подключить к сети до 1 октября 2021 года. В рамках данного проекта волоконно-оптические линии передачи будут построены в селах Гвасюги, Владимировка,Тахта, поселках Солонцовый, Херпучи, Тыр и других населенных пунктах.

В планах в 2021 году начать строительство волоконно-оптической линии связи в северных районах края. Ее протяженность составит примерно 1,3 тысячи километров. Магистральный кабель пройдет через Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы. За дело согласилась взяться пермская компания, которая за счет собственных инвестиций прокладывает «оптику» от Якутска до Магадана по северным районам вдоль трассы «Колыма» и делает ответвления в разные населенные пункты.

ПОЖЕЛАНИЯ ДЕПУТАТОВ

В ходе обсуждения депутаты обращали внимание на необходимость развивать качество сотовой связи и на других трассах Хабаровского края, так как от этого порой зависят жизни людей. Обращали внимание и на необходимость предпринимать меры по сохранению высококвалифицированных кадров в области информационных технологий в регионе. Также от депутатов поступили предложения по развитию интерактивной инвестиционной карты Хабаровского края для предпринимателей и по привлечению молодежи в IT-сферу.

Спикер регионального парламента Ирина Зикунова отметила, что качественному и оперативному решению вопросов населения способствуют сервисы, которые аккумулируют всю поступающую информацию от жителей и показывают положение дел и настроение людей в каждом муниципальном образовании. Представитель правительства заверил, что в регионе есть проекты, которые позволят руководству края, органам исполнительной власти и местного самоуправления видеть социальную ситуацию в крае, чтобы вовремя на нее реагировать.

Ирина Зикунова поблагодарила и.о. министра информационных технологий и связи за подробный доклад, развернутые ответы на вопросы депутатов и отметила, что по многим проблемным вопросам парламентарии будут взаимодействовать с министерством в дальнейшем.