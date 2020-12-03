Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 3 декабря 2020 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на утро 3 декабря, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 25233. Из них вылечились 18270 человека, скончались 160. За последние сутки в регионе выявили 333 новых случая заболевания. До данным на вечер 2 декабря, получают лечение 6803 человек, из них в стационаре 2841, амбулаторно 3962. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 2 декабря, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 237, в Амурском районе - 23, в Солнечном районе - восемь, в Комсомольске-на-Амуре - 46, в Верхнебуреинском районе - один, в Хабаровском районе - шесть, в Аяно-Майском районе - один, в районе имени Лазо - четыре, в Ульчском районе - два, в Комсомольском районе - три, в Вяземском районе - один, в Бикинском районе - один.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.