Непраздничная история: на трассе в Хабаровском крае перевернулась фура с елками

Не праздничная история: на трассе в Хабаровском крае перевернулась фура с елками Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В Хабаровском крае готовятся к Новому году - празднику, который с детства ассоциируется со сказкой и добром. Однако и такое светлое событие несознательные личности умудряются омрачить. Пример тому - нешуточное экологическое преступление, которое случилось в нацпарке.

АВАРИЯ ПОМОГЛА ВЫЧИСЛИТЬ ДРОВОСЕКОВ

Напомним, активные проверки лесного хозяйства начинаются с декабря и продолжаются вплоть до праздников. Цель рейдов, как говорится, найти и обезвредить «черных» лесорубов. В этом году дровосеки решили сработать на опережение и начали заготавливать елки до начала проверок в конце ноября. Однако их маневр не удался - в ситуацию вмешался его величество случай. Сначала фура с незаконно добытыми елями перевернулась на трассе в районе села Верхняя Манома. Позже госинспекторы нашли деляну, где добывали деревья. Она находилась на территории Анюйского национального парка.

Ущерб оценили в 993 тысячи 407 рублей Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- Специалисты национального парка побывали на месте, где перевернулась фура, нашли участок, где заготавливали ели. По итогам поездок возбуждено уголовное дело. Ущерб оценили в 993 тысячи 407 рублей. На деляне обнаружено 178 срубленных деревьев породы белокорая пихта, диаметр стволов которых составляет от 8 до 44 сантиметров, - прокомментировал Степан Кириллин, руководитель национального парка «Анюйский».

КОЩУНСТВО И ТОЛЬКО

Отметим также, что заготовленные в ноябре деревья не смогут порадовать красотой на Новый год. Они будут храниться в холодном помещении почти месяц, а когда попадут в теплую квартиру, быстро сбросят хвою. Об этом не задумываются заготовщики, которые активно пытаются запастись деревьями впрок и заработать на них деньги. Мало того, они причиняют немалый вред лесу.

- Вызывает опасение новый кощунственный способ заготовки елей. «Черные» лесорубы взбираются на вершину дерева при помощи верхолазного оборудования и отпиливают его макушку, - отмечает заместитель директора в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Приамурье» Дмитрий Гранкин.

К счастью, в нацпарке таких случаев немного. Большинство местных жителей понимают ценность природных богатств, однако есть отдельные личности, которым, видимо, сложно осознать, что на особо охраняемых территориях вообще нельзя находиться посторонним гражданам без разрешения на то руководства, тем более рубить деревья.

Напомним, за нарушение правил нахождения на особо охраняемых территориях предусмотрены штрафы. За умышленное уничтожение либо повреждение памятников природы или других особо охраняемых природных объектов и комплексов при отсутствии признаков более тяжкого преступления предусмотрена уголовная ответственность.